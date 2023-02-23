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محمد بن راشد: أطلقنا بنجاح شبكة السكك الحديدية الوطنية

محمد بن راشد: أطلقنا بنجاح شبكة السكك الحديدية الوطنية
23 فبراير 2023 20:57

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الخميس، عن إطلاق شبكة السكك الحديدية الوطنية بنجاح.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «بحمدالله أطلقت دولة الإمارات اليوم بنجاح شبكة السكك الحديدية الوطنية.. تربط 4 موانيء رئيسية في الدولة و7 مناطق لوجستية وتنقل 60 مليون طن من البضائع سنوياً.. شبكة قطاراتنا تعزز اقتصادنا.. وترسخ وحدة أراضينا.. وتنقلنا معاً لمستقبل أفضل بإذن الله».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «شبكة قطارات السكك الحديدية مشروع استراتيجي وطني تبلغ آثاره الاقتصادية 200 مليار درهم حتى 2050.. تم إنجازه بتعاون 180 جهة اتحادية ومحلية عملوا 133 مليون ساعة عمل.. بقيادة ذياب بن محمد بن زايد.. فريق وطني واحد.. يمثل اقتصاد وطني واحد.. ورؤية تنموية واحدة».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
السكك الحديدية
الإمارات
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