محمد بن راشد: أطلقنا بنجاح شبكة السكك الحديدية الوطنية

بحمدالله أطلقت دولة الإمارات اليوم بنجاح شبكة السكك الحديدية الوطنية .. تربط 4 موانيء رئيسية في الدولة و7 مناطق لوجستية وتنقل 60 مليون طن من البضائع سنوياً .. شبكة قطاراتنا تعزز إقتصادنا .. وترسخ وحدة أراضينا.. وتنقلنا معاً لمستقبل أفضل بإذن الله pic.twitter.com/KkNWn11IYv