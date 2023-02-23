محمد بن راشد: أطلقنا بنجاح شبكة السكك الحديدية الوطنية

بحمدالله أطلقت دولة الإمارات اليوم بنجاح شبكة السكك الحديدية الوطنية .. تربط 4 موانيء رئيسية في الدولة و7 مناطق لوجستية وتنقل 60 مليون طن من البضائع سنوياً .. شبكة قطاراتنا تعزز إقتصادنا .. وترسخ وحدة أراضينا.. وتنقلنا معاً لمستقبل أفضل بإذن الله pic.twitter.com/KkNWn11IYv— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 23, 2023
شبكة قطارات السكك الحديدية مشروع استراتيجي وطني تبلغ آثاره الاقتصادية 200 مليار درهم حتى 2050 .. تم إنجازه بتعاون 180 جهة اتحادية ومحلية عملوا 133 مليون ساعة عمل .. بقيادة ذياب بن محمد بن زايد .. فريق وطني واحد .. يمثل اقتصاد وطني واحد .. ورؤية تنموية واحدة .. pic.twitter.com/3yAGCaqVu1— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 23, 2023