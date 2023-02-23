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محمد بن راشد يشهد جانباً من طواف الإمارات للدراجات الهوائية

محمد بن راشد يشهد جانباً من طواف الإمارات للدراجات الهوائية
23 فبراير 2023 20:02

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، جانباً من منافسات "طواف الإمارات للدراجات الهوائية" الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، وانطلقت اليوم في دبي مرحلته الرابعة بمشاركة 137 دراجاً يمثلون 20 فريقاً عالمياً وذلك ضمن النسخة الخامسة من الحدث الرياضي العالمي.

وتابع سموه، يرافقه معالي خليفة سعيد سليمان، رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، المتسابقين عند مرورهم بمنطقة المرموم ضمن مسار هذه المرحلة الممتد على مسافة 174 كيلومترا، متمنياً سموه التوفيق لجميع المشاركين.

جاءت نقطة انطلاق المرحلة الرابعة من الطواف من حي الشندغة التاريخي، مروراً بعدد من أهم المعالم السياحية والمناطق السكنية والتجارية في دبي، كذلك بمنطقة القُدرة ومدينة إكسبو دبي وجزيرة النخلة، لتُختم منافسات هذه المرحلة في دبي هاربور.

كانت منافسات طواف الإمارات للدراجات الهوائية قد بدأت من أبوظبي في 20 فبراير الجاري، ومن المقرر أن تُختتم فيها يوم الأحد المقبل، مع نهاية المرحلة السابعة والأخيرة للطواف بإجمالي 1028 كيلومتراً.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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