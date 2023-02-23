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الإمارات

طقس الإمارات المتوقع غداً

أبوظبي
23 فبراير 2023 17:22

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع ارتفاع في درجات الحرارة.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 16:05 والمد الثاني عند الساعة 04:38 والجزر الأول عند الساعة 09:51 والجزر الثاني عند الساعة 22:10.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفا. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:05 والمد الثاني عند الساعة 00:41 والجزر الأول عند الساعة 18:34 والجزر الثاني عند الساعة 07:31.

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