البواردي يدشن الزورق «مسبار» خلال «نافدكس»

دشن معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع اليوم الزورق "مسبار" الذي يعد أحد الوحدات الرئيسة في تقديم الإنذار المبكر وتنفيذ عمليات الأمن البحري لقيادة الحرس الوطني.
جاء ذلك ضمن فعاليات الدورة السابعة لمعرض الدفاع البحري "نافدكس 2023" الذي يعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تزامنا مع معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" في دورته الــ 16.
وقام معاليه بجولة في الزورق الذي يبلغ طوله "50.1 متر" وعرضه "9.41 متر" فيما تصل سرعته القصوى 23 عقدة بحرية ويقوم بالعديد من المهام منها المساعدة في عمليات البحث والإنقاذ وتأمين سواحل الدولة ومنشآتها الحيوية والإبلاغ عن المخاطر البحرية وغيرها من المهام.
واستمع معاليه لشرح حول أهم مواصفات الزورق "مسبار" وأحدث الأنظمة والتقنيات الذكية التي يمتاز بها الزورق.
وأشاد معاليه بدور الكوادر الوطنية المؤهلة والقدرات الدفاعية التي يتمتع بها الزورق مشيداً بالتقدم والتطور المستمر في الصناعات الدفاعية الوطنية والذي يأتي ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة تجاه بناء الإمكانيات الوطنية وتنويع مقومات الاقتصاد الوطني وتعزيزه بصناعات متطورة تغطي جميع القطاعات المختلفة.
حضر حفل التدشين سعادة اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان نائب رئيس أركان القوات المسلحة واللواء الركن سالم سعيد بن غافان الجابري قائد الحرس الوطني وسعادة اللواء الركن حمدان أحمد الزيودي نائب قائد الحرس الوطني وسعادة اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية وسعادة حميد مطر الظاهري العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أدنيك" وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع.