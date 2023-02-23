وزارة الصحة تدعو المتعاملين للإستفادة من الخدمات الإلكترونية لشهادات الميلاد والوفيات

دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع جميع المتعاملين للإستفادة من القنوات الإلكترونية المتوفرة للحصول على عدة خدمات أساسية تتضمن شهادات الميلاد أو الوفيات أو صورة طبق الأصل عنها وذلك في إطار حرص الوزارة على تسهيل وتبسيط إجراءات المتعاملين والوصول إلى الخدمات بأسرع وقت وتطوير سجل بيانات المواليد والوفيات في الدولة.

كما توفر الوزارة باقة "مبروك ما ياك" للمواليد المواطنين الجدد التي تتضمن الحصول على شهادة الميلاد وإرسالها إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ للحصول على بطاقة الهوية وجواز السفر للمولود لإضافته في خلاصة القيد والسجل السكاني من خلال تقديم طلب إلكتروني واحد حيث تساهم هذه الخدمة في تخفيض عدد مراجعات المتعاملين لهذه الخدمة إلى مراجعة واحدة فقط.

وتحرص الوزارة على الترويج لخدماتها الإلكترونية في ظل جهودها الرامية إلى أتمتة معظم الخدمات لإدارة البيانات الصحية ورفع نسبة الوصول إليها واستخدامها من المتعاملين بالإضافة لنشر الوعي بطرق وآليات إنجاز هذه الخدمات وبما يتوافق مع توجهاتها بتوفير خدمات إلكترونية تقدم قيمة مضافة وتتميز بجودة عالية لتلبية احتياجات المتعاملين وفق أفضل المعايير العالمية بالإستناد إلى البنية التحتية الرقمية المتطورة.

وأكد سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الخدمات الإلكترونية لتسجيل المواليد والوفيات تم إتاحتها مسبقاً ويجري العمل على مراجعتها وتحديثها لمواكبة تطورات التحول الإلكتروني والذكي وتفعيل الربط مع الجهات الحكومية المعنية. مشيراً إلى أن الوزارة توظف هذه البيانات الحيوية في التقارير الإحصائية التي يبني عليها متخذي القرار خطط واستراتيجيات مستقبلية لتطوير قطاع الصحة إضافة إلى توفير بيانات إحصائية دقيقة عن أسباب الوفيات وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

من جانبها أوضحت الدكتورة ندى المرزوقي مديرة إدارة الصحة العامة والوقاية بالوزارة أن النظام الإلكتروني لتسجيل المواليد والوفيات يعزز خطط التطوير حيث يوفر ربطاً إلكترونياً مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ لتحديث بيانات السجل السكاني بواقعات الولادة والوفيات وذلك من خلال توفير خدمات بلاغات إلكترونية للولادة والوفاة من المستشفيات الحكومية والخاصة وتقديم طلبات إصدار وإعادة إصدار وبدل الفاقد لشهادات الميلاد والوفاة والتي تتوافق مع المؤشرات الوطنية وأفضل الممارسات العالمية.