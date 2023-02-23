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بلدية أبوظبي تطلق المرحلة الأولى لمبادرة السوق المجتمعي "بسطة الفريج"

بلدية أبوظبي تطلق المرحلة الأولى لمبادرة السوق المجتمعي "بسطة الفريج"
23 فبراير 2023 15:11

 أطلقت بلدية مدينة أبوظبي المرحلة الأولى من مبادرة السوق المجتمعي "بسطة الفريج"، من خلال مركز بلدية المدينة ومركز بلدية مدينة زايد، وبالتعاون مع: مركز خدمة المزارعين- هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وشركة سلال، والاتحاد النسائي العام وذلك ضمن إطار رؤيتها لخلق بيئة خدمية ترفيهية مستدامة وتفعيل المرافق المجتمعية.
ويهدف السوق إلى رفع المستوى المعيشي في المدينة من خلال الاستثمار الأمثل للمرافق المجتمعية، وتوفير وجهات مجتمعية تحقق تطلعات أفراد المجتمع وتعزز معايير جودة الحياة الاجتماعية للسكان، ويساهم في إسعادهم وتوفير بيئة مناسبة لمزاولة الأعمال التسويقية والترفيهية.
وضمن المرحلة الأولى من المبادرة، نظم مركز بلدية المدينة السوق المجتمعي "بسطة الفريج" في حديقة العائلة1 على كورنيش أبوظبي حيث يستقبل السوق المرتادين أيام (الجمعة- السبت- الأحد) من كل أسبوع خلال الفترة من 10 فبراير إلى8 مارس 2023، ويضم السوق 30 كشكاً يعرض منتجات أصحاب المشاريع الزراعية، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومشاريع الأسر المنتجة، بينما ينظم مركز بلدية مدينة زايد "بسطة الفريج" في حديقة ربدان أيام (الجمعة- السبت- الأحد) من كل أسبوع خلال الفترة نفسها، ويضم كذلك 30 كشكاً لعرض بضائع ومنتجات متنوعة.
ويعد السوق المجتمعي "بسطة الفريج" خطوة جديدة في تطوير جودة الحياة لسكان الإمارة وتعزيز مكانة أبوظبي كواحدة من أفضل الوجهات للترفيه والتسوق، حيث يلبي احتياجات السكان وتطلعاتهم للعيش في بيئة خدمية ترفيهية مستدامة، كما يعتبر السوق من أفضل المشاريع الخدمية لمدينة أبوظبي، والتي ستتيح لسكان المدينة إيجاد البدائل المتنوعة من الأماكن الخدمية والترفيهية، تحقيقاً لأعلى معايير رغد العيش والحياة العصرية.
ويدعم السوق المزارعين المحليين وأصحاب المشاريع، كما يمنح أفراد المجتمع الفرصة للحصول على أجود المنتجات الزراعية الطازجة والمميزة، عبر تجربة تسوق فريدة من نوعها في مكان واحد لبيع المنتجات الزراعية والعضوية والمحلية، كالفواكه، والخضراوات، ومنتجات الألبان،والمنتجات العضوية والعسل، والتمور، ومنتجات الأعشاب، والعديد من المنتجات المحلية المميزة.

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