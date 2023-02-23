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رئيس الدولة يستقبل رئيس وزراء التشيك

رئيس الدولة يستقبل رئيس وزراء التشيك
23 فبراير 2023 14:54

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. معالي بيتر فيالا رئيس وزراء جمهورية التشيك الصديقة الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ورحب سموه خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ برئيس الوزراء الضيف الذي نقل إلى سموه تحيات فخامة ميلوش زيمان رئيس التشيك وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار ولعلاقات البلدين استمرار التطور والنماء إلى آفاق أرحب من التعاون المثمر الذي يعزز مصالحهما المتبادلة.

وبحث صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس وزراء التشيك.. علاقات الصداقة بين دولة الإمارات والتشيك ومسارات التعاون الاقتصادي والتنموي والاستثماري والعمل المشترك في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة وتدفع جهود التنمية في البلدين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.حضر اللقاء.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس المكتب الوطني للإعلام ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

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