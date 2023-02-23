حمدان بن محمد: على نهج محمد بن راشد ماضون على العهد لتكون دبي هي العالم
حمدان بن محمد
23 فبراير 2023 14:47
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن حكومة دبي ماضية على نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لتكون دبي هي العالم.
ونشر سموه بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس المجلس التنفيذي لحكومة دبي تغريدة أرفقها بمقطع فيديو عبر حسابه في تويتر:"على نهج محمد بن راشد ماضون على العهد لتكون دبي هي العالم".