هزاع بن زايد يلتقي وزير الدفاع الإندونيسي على هامش "آيدكس 2023"

التقى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، فرابوو سوبيانتو، وزير الدفاع الإندونيسي، على هامش معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" الذي يواصل فعالياته في مركز أبوظبي الوطني للمعارض لغاية 24 فبراير 2023. كما زار سموّه عدداً من الأجنحة الوطنية والدولية المشاركة في الدورة الـ16 من المعرض، حيث اطّلع على أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية. ورافق سموّه خلال الزيارة عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الإماراتية، ومسؤولون من الحكومة. أخبار ذات صلة زوارق أبوظبي تطارد الزمن الأفضل في «الفورمولا-1» أبوظبي تستضيف «عربية» المواي تاي في «أدنيك»

المصدر: آ ف ب