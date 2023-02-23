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شرطة أبوظبي توزع "مقاعد الخير" لسلامة الأطفال بالمركبات

شرطة أبوظبي توزع "مقاعد الخير" لسلامة الأطفال بالمركبات
23 فبراير 2023 10:10

وزعت شرطة أبوظبي بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 28 مقعداً للأطفال التي تثبت في المركبات ضمن مبادرة "مقاعد الخير". 

وأكد العقيد محسن سعيد المنصوري مدير إدارة مرور منطقة الظفرة حرص شرطة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء في تحقيق منظومة السلامة المرورية للأسر والأطفال ونشر الثقافة المرورية بضرورة وجود مقاعد مخصصة للأطفال داخل المركبة، وألا تخلو أية مركبة مملوكة لأسرة منها لأهميتها في حمايتهم من مخاطر الحوادث المرورية ونتائجها المؤلمة.

وأشاد بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبدورها الرئيسي في مد أيادي الخير والإنسانية من خلال البرامج المشتركة التي تصب في مصلحة المجتمع انطلاقاً من مبدأ الشراكة والعمل الجماعي وترسيخ قيم التعاون المجتمعي.

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الهلال الأحمر الإماراتي
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