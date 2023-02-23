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الإمارات

"الهوية والجنسية" تنفي معلومات ترويجية تتعلق ببطاقة الهوية ومواطني مجلس التعاون

شعار "الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ"
23 فبراير 2023 10:21

نفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ المعلومات الترويجية المنسوبة إليها والمتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حول تمكين حصول مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لبطاقة الهوية الإماراتية  لقاء رسم مالي فقط.

وتهيب الهيئة بالمتعاملين الكرام توخي الحذر من الإعلانات المضللة. وتؤكد الهيئة بأن الإدراج، في أنظمة السجل السكاني للحصول على بطاقة الهوية الإماراتية يستدعي استيفاء المتطلبات الخاضعة للاشتراطات والضوابط وفقاً للقرارات المنظمة والتي لم تطرأ عليها أية تغييرات. وفق تنبيه للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ على في حسابها الرسمي في"تويتر".

وتدعو الهيئة كافة أفراد المجتمع الكرام إلى تجاهل الشائعة المذكورة واستقاء المعلومات الصحيحة من القنوات الموثوقة للهيئة والمصادر الحكومية الرسمية.

 

 

 


_____#الهيئة_الاتحادية_للهوية_والجنسية_والجمارك_وأمن_المنافذ #شائعة #بطاقة_الهوية_الإماراتية#IdentityCitizenshipCustomsAndPortSecurity⁣⁣⁣⁣⁣⁣ #Rumour #EmiratesID pic.twitter.com/Q80ZU2m8Lx

— Identity, Citizenship, Customs & Port Security UAE (@UAEICP) February 23, 2023

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
دول التعاون الخليجي
الهوية والجنسية
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