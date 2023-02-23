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الإمارات

رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس غويانا التعاونية بذكرى اليوم الوطني لبلاده

رئيس الدولة ونائبه
23 فبراير 2023 09:43

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة الدكتور محمد عرفان علي رئيس جمهورية غويانا التعاونية، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

 كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس الدكتور محمد عرفان علي.

 

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المصدر: وام
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غويانا
محمد بن راشد
محمد بن زايد
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