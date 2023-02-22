«الوطني»: ضرورة تضمين قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية في المناهج الدراسية

أبوظبي (الاتحاد)

تبنى المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، والتي عقدها برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، أمس، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع تنظيم العمل التطوعي، طالب فيها بإعداد مبادرات تطوعية تستهدف طلبة الجامعات لتأهيل وتمكين المتطوعين في مجال تخصصي محدد، وتضمين قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية ضمن المناهج الدراسية والبرامج الأكاديمية لزيادة تفاعل وتواصل الطلبة باحتياجات المجتمع، وإعدادهم للحياة المهنية، وحثهم على خدمة المجتمع.

وقرر المجلس خلال جلسته التي حضرتها معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، إعادة التوصيات التي تبناها إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية لتضمينها ملاحظات السادة الأعضاء، وإعادتها للمجلس لرفعها إلى الحكومة، حيث ناقش المجلس الموضوع ضمن محاور استراتيجية وزارة تنمية المجتمع في شأن تعزيز العمل التطوعي، ودور الوزارة في تنظيم ومراقبة الأعمال التطوعية، والتنسيق بين الوزارة والجهات المنظمة للعمل التطوعي في شأن تنظيم العمل التطوعي على مستوى الدولة.

ويعد موضوع تنظيم العمل التطوعي، أول موضوع عام يناقشه المجلس في الدور الرابع ليجسد دوره الوطني في مناقشة الموضوعات التي لها علاقة بالوطن والمواطنين، سيما وأن العمل التطوعي يعد قيمة أصيلة ومتجذرة في مجتمع الإمارات، وهو ظاهرة اجتماعية تحقق التكافل والتآخي والتعاون بين أفراد المجتمع، وفيها الكثير من المعاني العميقة، التي تظهر مشاعر البذل والعطاء لدى الأشخاص.

وخلال الجلسة، وجّه السادة أعضاء المجلس سبعة أسئلة إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، حيث تلقى المجلس ردين كتابيين على سؤالين موجهين إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس من عبيد خلفان السلامي، حول تأشيرة استكشاف فرص العمل، وحول نظام التأشيرات الممنوح لبعض الجنسيات وتأثيرها على أمن واستقرار الدولة.

كما تلقى المجلس رسالة من معالي شما بنت سهيل المزروعي تتضمن طلب تأجيل مناقشة خمسة أسئلة إلى جلسة قادمة، موجهة من عفراء بخيت العليلي حول تطبيق المادة 25 من قانون وديمة، وشذى سعيد النقبي حول برنامج الدعم الاجتماعي، وصابرين حسن اليماحي حول التنويع والتوسع في منافذ دعم المواد الغذائية لأصحاب الدخل المحدود، فيما وجّه عبيد خلفان السلامي سؤالين حول إعادة هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل، وعلاوات بدل التضخم ضمن برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل.

مستهدفات سنوية

بدأت أعمال الجلسة بتلاوة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، أمين عام المجلس، بنود جدول الأعمال والمصادقة على مضبطة الجلسة الرابعة المعقودة بتاريخ 11/1/2023م.

واطلع المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية الذي أعدته بشأن موضوع تنظيم العمل التطوعي، والذي أشار إلى أن المجلس أحال في الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني المعقودة بتاريخ 6/4/2021 هذا الموضوع إلى اللجنة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، وعقدت لهذا الغرض (7) اجتماعات، وعقدت حلقة نقاشية.

وتبنى المجلس عدداً من التوصيات خلال مناقشة هذا الموضوع، حيث أكد فيما يخص محور استراتيجية الوزارة في شأن تعزيز العمل التطوعي، أهمية وضع مستهدفات سنوية بمؤشرات أداء للأنشطة والبرامج التشغيلية المحققة للهدف الاستراتيجي «ترسيخ ثقافة التطوع في المجتمع» لتحقيق وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والتوعية بأهميته، بما يحقق مئوية الإمارات 2071 نحو بناء مجتمع أكثر تماسكاً، ووضع مؤشرات قياس بشأن النشاط التشغيلي «إعداد ونشر الدراسات والتقارير الخاصة بالعمل التطوعي» لتقييم التقدم في مجال العمل التطوعي والخروج بتوصيات تسهم في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي.