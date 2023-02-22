«محادثات آيدكس ونافدكس» تستقطب قادة الفكر وصناع السياسات

أبوظبي (وام)

شهد معرضا «آيدكس» و«نافدكس» 2023، انطلاق «محادثات آيدكس ونافدكس» التي تُقام لأول مرة في هذا الحدث، وتستقطب مشاركة واسعة من قادة الفكر وصناع السياسات وخبراء بارزين عالميين لمناقشة أهم الموضوعات والتقنيات والحلول الأكثر ابتكاراً في المجالات الدفاعية.

وشهد اليوم الأول من الجلسات الحوارية انعقاد 6 جلسات حوارية، بحضور معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والعديد من كبار المسؤولين. وتوفر الجلسات الحوارية منصة مثالية لاستعراض أهم القضايا بقطاعي الدفاع والدفاع البحري، حيث يناقش المشاركون فيها مجموعة من الموضوعات الحيوية، كالذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية، التنوع والشمولية، والتقنيات الناشئة، والتي باتت تلعب دوراً رئيسياً في الكفاءة، ودعم صنع القرار، والقدرة على التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية. وتناولت الحلقة النقاشية الأولى بعنوان «تقنيات الفضاء القدرات الاستراتيجية والفرص الاقتصادية»، وشارك في الجلسة إليزابيث سيوارد، رئيس استراتيجيات الفضاء في شركة «بي أيه إي سيستمز»، ودان تيني، نائب الرئيس للاستراتيجية وتطوير الأعمال في شركة «لوكهيد مارتن سبيس».

وقالت إليزابيث سيوارد، رئيس استراتيجيات الفضاء في شركة «بي أيه إي سيستمز»: «يشهد قطاع الفضاء في الفترة الراهنة تطوراً ملحوظاً على مستويات عدة، أبرزها تقليل تكاليف إرسال الحمولات بشكل كبير، وقد ازدادت كفاءة الأقمار الصناعية الصغيرة أكثر من أي وقت مضى، لتتيح لمزيد من المنظمات والدول إمكانية الوصول إلى الفضاء.. ويسهم ارتفاع عدد الجامعات حول العالم التي تختص بتطوير برامج الفضاء وتأهيل الجيل القادم من العلماء والمهندسين، وطرح أفكار جديدة ومبتكرة في إطلاق مزيد من الشركات الفرعية والناشئة ودفع عجلة الابتكار». وأضافت سيوارد: «يقترب تعدين الكويكبات من الوصول إلى مرحلة قد يتحول فيها إلى نشاط يعود بالكثير من الفائدة، حيث يمكننا إرسال مجسات روبوتية إلى الكويكبات لجمع العينات، ومن غير المستغرب أيضاً أن نكون قادرين على إحضار عينات أكبر إلى كوكب الأرض في المستقبل. من المتوقع أن نرى محطات فضاء تجارية وبشراً يطوفون في الفضاء وبين المدارات، وسيتزامن ذلك من كل بدّ مع حدوث تغيير حقيقي في الجهات التي تستثمر في قطاع الفضاء، والأشخاص الذين سيتواجدون هناك، وسيشيدون تلك الأشياء في الفضاء. ويؤدي ذلك إلى حدوث قفزة كبيرة خلال السنوات الخمس أو العشر القادمة».

من جانبه، قال دان تيني، نائب الرئيس للاستراتيجية وتطوير الأعمال في شركة «لوكهيد مارتن سبيس»: «أعتقد أن قيادة دولة الإمارات اتخذت خطوات ذكية للغاية فيما يتعلق بتركيزها على أهمية بناء مهارات هندسية وكوادر تقنية قابلة للتطبيق في الفضاء، بما يضمن تأهيل كوادر بشرية يمكنها إدارة وتشغيل هذه الحلول التقنية المتطورة. يمكننا في الفضاء اختبار تجارب التعدين والاستدامة والطاقة، وسبل الحفاظ على الحياة في مداراته التي تعتبر مجهولة بالنسبة لنا حتى الآن. نحن ما نزال في بداية طريق رحلتنا، وسنشهد مزيداً من التقدم مع تعاون الدول فيما بينها وتحالفها معاً».

وتطرقت الجلسة الثانية بعنوان: «الوعي السيبراني شرط مسبق للذكاء الاصطناعي والأنظمة ذاتية التحكم» إلى الأمن السيبراني وأثره اليومي على حياتنا والهجمات المشبوهة التي قد تستهدف البنى التحتية المختلفة، حيث شارك فيها الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني في حكومة دولة الإمارات. وقال الدكتور محمد الكويتي: «تظهر الأمثلة الرئيسية لمخاطر الأمن السيبراني في الجانب العسكري، وهي معروفة للجميع. أعتقد أننا تطرقنا جميعاً لهذه المسألة، وكيف تمت مهاجمة المنشآت النووية برمز خاص بالجهات المهاجمة، وهذه إحدى الطرق التي يمكننا من خلالها التحكم بالعديد من الجوانب في أنظمة تلك المنشأة والتأثير عليها بشكل فعلي». وأكد إضافة إلى ذلك أهمية العامل البشري في الحد من إمكانات التعرض لهجمات إلكترونية كبرى. وتناقش الجلسة الحوارية اللوائح التنظيمية التي يجب على الجهات اتباعها؛ مثل سياسة الحوكمة، وضرورة التوعية بأهمية الأمن السيبراني، كما تشرح الجلسة الدور الرئيسي الذي تلعبه الهيئات الوطنية والدولية الداعمة لمبادرات التوعية بالأمن السيبراني للنشر بمختلف الطرق، بما فيها ورشات العمل التدريبية والتعليم وغيرها.

وناقشت الحلقة النقاشية الثالثة بعنوان «تكنولوجيا الدفاع المدفوعة بالبيانات، مجالات الاستثمار والتقنيات المتوقعة في المستقبل»، وشارك في الجلسة كل من ساشا رودنبرغ، شريك الدفاع في الشرق الأوسط، شركة برايس ووتر هاوس كوبرز، وطارق الهاشمي، رئيس قسم تبني وتطوير التكنولوجيا، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والبروفيسور رون ماثيوز، رئيس الدفاع والأمن في توازن، أكاديمية ربدان، والدكتور إرنيستو دامياني، مدير أول في معهد الذكاء الاصطناعي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا. وخلال الجلسة قالت ساشا رودنبرغ، شريك الدفاع في الشرق الأوسط، شركة برايس ووتر هاوس كوبرز «يتطور المجال العسكري باستمرار ليصبح أكثر اعتماداً على التقنيات المبنية على جمع البيانات من خلال التحليلات التي توفر دعماً للقادة في اتخاذ قرارات مدروسة».

وسيشكل تحليل البيانات ركيزة أساسية في أي صراع مستقبلي، وتمتلك الدول الأصغر حجماً ميزة تنافسية للشراء من الدول الأكبر وتطوير تقنياتها الوطنية بالاعتماد على الخبرات المحلية.

وقال طارق الهاشمي، رئيس قسم تبني وتطوير التكنولوجيا، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «نتوقع أن يكون للتقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة استخدامات متعددة في المجال الدفاعي. وأظن أن القادة يواجهون العديد من التحديات التي تتطلب اتخاذ قرار دون أن تتوفر بين أيديهم بيانات كافية».

آفاق جديدة

قال جمعة الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أداسي: «لا شك في أن الأنظمة الذاتية سترتقي بالعمليات البحرية إلى آفاق جديدة، حيث تتولى قيادة السفن والمراكب، كما تتيح لها البقاء لمدة أطول في عرض البحر. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تحسين تصميم السفن، ما سيعود بمزايا لا يمكن حصرها على البشر والطاقم على متن السفينة، بما في ذلك تقليل استهلاك الطاقة والتكلفة. كما تشمل القيمة المضافة الأخرى القدرة على العمل في مناطق خطرة، مثل الظروف الجوية القاسية والمناطق المعادية. وتشمل تطبيقات الأنظمة الذاتية في مجال الدفاع مكافحة الألغام، والحرب الإلكترونية، والحرب المضادة للغواصات، والوحدات العسكرية الملحقة».

وأضاف الكعبي: «تعتمد سلامة الأنظمة غير المأهولة بشكل كبير على موثوقية هذه الأنظمة.. ويتعلق الأمر بشكل أساسي بالمعدات والبرمجيات». وقال تيم ألين، الرئيس التنفيذي لشركة حبارى للدفاع والأمن: «إن أساليب الاستحواذ والشراء التقليدية غير كافية إذا أردنا الاستفادة من هذه التكنولوجيا بالسرعة المناسبة، بل علينا ابتكار طرق جديدة لتوظيف هذه التكنولوجيا في مختلف القطاعات».