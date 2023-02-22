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ولي عهد عجمان يشيد بتطور الصناعات الدفاعية الوطنية

عمار النعيمي خلال جولته في المعرض (وام)
23 فبراير 2023 01:58

أبوظبي (وام) 

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زار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أمس، معرض الدفاع الدولي «آيدكس» ومعرض الدفاع البحري «نافدكس» 2023 اللذين يقامان برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ويستمران حتى 24 فبراير الجاري، بمشاركة محلية ودولية واسعة.
وتجول سموه في عددٍ من الأجنحة الوطنية والعربية والعالمية، والتقى عدداً من ممثلي الأجنحة المشاركة من أهم الدول المصنعة، واطلع على ما تقدمه هذه الأجنحة من معروضات تظهر الصناعات العسكرية المتطورة والتقنيات والحلول الذكية، وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال الصناعات الدفاعية، كما استمع سموه من مسؤولي هذه الأجنحة إلى شرح مفصل عما يتم عرضه من صناعات عسكرية ودفاعية متطورة. وأكد سمو ولي عهد عجمان، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باتت منارة عالمية لصياغة مستقبل العالم في مختلف القطاعات والمجالات، مشيراً إلى أن معرضي «آيدكس» و«نافدكس» يشكلان منصة دولية لاستعراض أحدث ما توصلت إليه الصناعات العسكرية والدفاعية والأمنية على مستوى العالم. وأشاد سموه بالمستوى المتقدم الذي تشهده الصناعات العسكرية والدفاعية الوطنية وقدرتها على المنافسة عالمياً، بما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي وخدمة السلام العالمي. رافق سموه، خلال الزيارة، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي الثقافي، والشيخ صقر بن فيصل القاسمي، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بعجمان.

عمار بن حميد النعيمي
عجمان
الصناعات الدفاعية
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