رئيس الأركان يبحث الشؤون الدفاعية مع ضيوف «آيدكس» و«نافدكس»

أبوظبي (وام)

التقى معالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، على هامش معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2023»، ومعرض الدفاع البحري «نافدكس»، كلاً على حدة، الفريق الركن بحري المصطفى العلمي، مفتش القوات الملكية البحرية في المملكة المغربية، والفريق أول جاكوب جون كوندا، رئيس أركان قوات الدفاع الشعبي في تنزانيا، واللواء نور الدين، قائد الناحية العسكرية الخامسة لأركان الجيش الوطني الشعبي في الجزائر. وحضر اللقاءات عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع والوفد المرافق للضيوف. وبحث معاليه مع الضيوف علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات وبلدانهم في المجالات والشؤون الدفاعية والعسكرية، وأهمية تعزيز هذا التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة. كما استعرض معاليه مع الضيوف الدور المهم للمعرضين عن آخر ما توصلت إليه الابتكارات والتكنولوجيا الدفاعية، ودورهما في نقل المعرفة، والقيمة المضافة للمعرضين على صعيد المعارض الدفاعية العالمية المتخصصة.