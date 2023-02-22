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نائب رئيس أركان القوات المسلحة يستعرض العلاقات العسكرية مع ضيوف «آيدكس» و«نافدكس»

أحمد بن طحنون مستقبلاً أحد الضيوف (وام)
23 فبراير 2023 01:58

أبوظبي (وام)

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استقبل اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، على هامش معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2023»، ومعرض الدفاع البحري «نافدكس»، كلاً على حدة، اللواء يوسف أجهاد، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطني للتنمية لجمهورية القمر، وجنزال جوتو مساهيتو، مدير عام الأنظمة الجوية - وكالة استحواذ التكنولوجيا والإمداد الياباني، والعقيد بحري كينتارو دايراكو، رئيس قسم تكامل الأنظمة والتشغيل البيئي- قسم خطط وبرامج الدفاع الياباني.
واستعرض مع ضيوف المعرضين، العلاقات العسكرية القائمة بين دولة الإمارات وبلدانهم، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها. وتطرقوا إلى أهمية المعرضين في خدمة كبرى الشركات الدفاعية العسكرية، وما يوفرانه من فرصة لدول العالم للتعرف على أحدث ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية العسكرية.

أحمد بن طحنون بن محمد
معرض الدفاع الدولي
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