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محمد البواردي يلتقي وزراء وممثلي الدول المشاركة في «آيدكس 2023»

محمد البواردي خلال أحد اللقاءات (وام)
23 فبراير 2023 01:58

أبوظبي (وام)
 
التقى معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، بمكتبه في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، عدداً من الوزراء وممثلي الدول المشاركة في معرض «آيدكس 2023» خلال فعاليات اليوم الثالث للمعرض.
فقد التقى معالي محمد بن أحمد البواردي، معالي يوسف محمد علي، مدير مكتب فخامة رئيس جمهورية القمر المتحدة المكلف بوزارة الدفاع، واللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، الأمين العام لمركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، ومعالي عبد اللطيف لودبي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني المغربي، وجون دبليو نيكلسون، الرئيس التنفيذي لشركة «لوكهيد مارتن» الشرق الأوسط، وهوزي مانويل، رئيس شركة الكاندارا، ومعالي برابهو سوبيانتو، وزير الدفاع الإندونيسي.
ورحب معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع بضيوف المعرض، وبحث معهم علاقات الصداقة والتعاون، وسبل تعزيز ودعم الروابط التي تجمع بلدانهم الصديقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة فيما يتعلق بمجالات الشؤون الدفاعية والصناعية، وتبادل الخبرات والتجارب في هذه المجالات.

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