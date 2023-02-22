حاكم عجمان يطلع على خطط «الاتحاد للماء والكهرباء»

عجمان (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في مجلسه بالديوان الأميري في عجمان، صباح أمس، المهندس يوسف آل علي، الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء.

واطلع صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده من المهندس يوسف آل علي، على المشروعات والخدمات التي تقدمها الاتحاد للماء والكهرباء، والخطط والبرامج الاستراتيجية والمشروعات الجديدة في مجال الكهرباء التي تنفذها لتطوير شبكات الماء والكهرباء في الإمارة.

كما اطلع حاكم عجمان وولي عهده على السُبل المثلى التي تنتهجها الاتحاد للماء والكهرباء في تطوير خدمات الكهرباء في ظل التطور الذي تشهده إمارة عجمان، وبما يواكب تقديم أفضل الخدمات وأعلى معايير الجودة التي تراعي مصلحة المواطن، ويسهم في تطوير وتعزيز البنية التحتية للإمارة، وتحقيق رضا المتعاملين.

الحضور

حضر اللقاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وسالم سيف المطروشي، نائب مدير ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الإمارة.

وأكد المهندس يوسف آل علي أنّ توجيهات صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده في هذا الشأن، تأخذ الأولوية في العمل، مشيداً بالدعم الكبير الذي يتلقاه من سموهما.