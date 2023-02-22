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عبدالله بن سالم يكرم الفائزين بجائزة الشارقة للتميز التربوي

عبدالله بن سالم لدى تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للتميز التربوي (وام)
23 فبراير 2023 01:58

الشارقة (وام) 

كرم سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح أمس في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، الفائزين بجائزة الشارقة للتميز التربوي في دورتها الـ 28، والتي ينظمها مجلس الشارقة للتعليم.
استهل حفل التكريم بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عقبه تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ألقى بعدها الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم، كلمة قال فيها: «شهدت الجائزة في هذه الدورة إطلاق جائزة الجوهرة ضمن فئاتها، وهو تكريم استثنائي لشخصية متميزة لها إنجازات ومبادرات فرديّة ذات أثر فعّال في المجال التربوي، وساهمت في الارتقاء بالتعليم وتطويره لتحقيق الأهداف المرجوة، وهي قدوة لغيرها في التميز والبذل والعطاء، كما شهدت إقبالاً ملحوظاً، فقد بلغ عدد المشاركين في الدورة الحالية 1328 مشاركاً بنسبة ارتفاع 40 في المائة عن العام الماضي، فاز منهم 38 مشاركاً، مشيراً إلى أنه تم تدشين مبادرات التحول الرقمي».
وتفضل سمو نائب حاكم الشارقة بتكريم الفائز بالجائزة الاستثنائية «جائزة الجوهرة»، والتي فاز بها عبدالله عوض الهمامي، اختصاصي إعاقة بصرية في وزارة التربية والتعليم، وكرم بعد ذلك الفائزين في مختلف فروع الجائزة.

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قادة
وفي ختام الحفل، كرم سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي قادة ومؤسسي الجائزة التي انطلقت في عام 1994، مثمناً جهودهم التي أرست القواعد للجائزة، وساهمت في استمرارها حتى يومنا هذا، ملتقطين مع سموه والمكرمين الصورة التذكارية، كما التقط سموه صورة جماعية مع لجنة التحكيم وفرق العمل القائمة على الجائزة الذين ساهموا في دعم الطلبة والعاملين في القطاع التعليمي. وشهد حفل التكريم بجانب سمو نائب حاكم الشارقة: كل من الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، وسيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وسليمان بن سرحان الزعابي رئيس دائرة شؤون البلديات، وخالد بطي الهاجري مدير عام المدينة الجامعية، وعدد من كبار المسؤولين في القطاع التعليمي، ورؤساء مجالس أولياء الأمور والمعلمين وطلبة المدارس.

عبدالله بن سالم
جائزة الشارقة للتميز التربوي
مجلس الشارقة للتعليم
الشارقة
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