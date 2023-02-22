مكتوم بن محمد: تطوير المنظومة القضائية لترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون

دبي (الاتحاد)

اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام والسندات المدنية في إمارة دبي، والتي تضم عدداً من المبادرات والمشاريع التحسينية.

وأكد سموه أن الخطة الاستراتيجية تأتي تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتطوير منظومة التقاضي في إمارة دبي، بما يعزز الثقة بالقضاء في الإمارة، ويدعم تنافسيتها على المستوى العالمي.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد: «تأتي الخطة الاستراتيجية في إطار الحرص على إدخال تحديثات نوعية ومبتكرة على المنظومة القضائية التي تؤدي دوراً ريادياً في ترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون بين أفراد المجتمع في دبي، وبأعلى مستويات الدقة والسرعة والنزاهة، وهو ما يساعد على تحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، ويحقق في الوقت نفسه مساعينا لجعل نظام التقاضي في الإمارة الأفضل والأكثر كفاءة على مستوى العالم».

وأشار سموه إلى أن الخطة الاستراتيجية اشتملت على عدد من المبادرات والمشاريع التطويرية التي تضمن تلبية حاجات المواطنين والمقيمين في دبي، وتطلعاتهم نحو المستقبل، وتسهم في توفير بيئة مبتكرة قادرة على تطبيق التشريعات والقوانين بدقة متناهية، إلى جانب تقديم خدمات قضائية مبتكرة لفئات المتعاملين كافة، مبنية على الجودة والكفاءة والفعالية.

من ناحيته، أكد طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، حرص محاكم دبي على تطبيق منظومة من المبادرات التحسينية، لضمان سرعة تنفيذ الأحكام، ومواجهة التحديات التي قد تقف عائقاً أمام الخدمات المقدمة للمجتمع، والتي تعزز بدورها كفاءة الأداء، وتعمل على تحسين وإعادة هندسة إجراءات التنفيذ التي ستسهم بدورها في توفير العدالة للمتقاضين، وضمان رد الحقوق لأصحابها، بما ينعكس على تطوير منظومة قضائية متكاملة تعزز ريادتها عالمياً من خلال السرعة والاستباقية.

وقال إن هذه الخطة الاستراتيجية تأتي في إطار جهود الدائرة للارتقاء بتقديم الخدمات وتحقيق التوجهات الحكومية في إسعاد المتقاضين، وتقديم الأفضل للمجتمع وفق رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ ضمان الحقوق والحريات وحكم القانون والقضاء العادل، وضمان الشفافية والعدالة وكفاءة وحسن أداء أجهزة السلطة القضائية.

وأشار طارش المنصوري إلى أن محاكم دبي تطبق منهجية دقيقة تقوم من خلالها بتحديد التحديات التي تواجه الخدمات أو العمليات، ومن ثم تتم دراستها، لوضع مقترحات وحلول، وتبني مبادرات يتم تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع لتحقيق رؤيتها في الوصول إلى «محاكم رائدة متميزة عالمياً».