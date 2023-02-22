ولي عهد عجمان يعتمد موازنة «حميد بن راشد النعيمي الخيرية»

عجمان (وام)

اعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، موازنة المؤسسة والمراكز التابعة لها للعام 2023 التي تقدر بـ 52 مليون درهم.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس أمناء المؤسسة، بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، نائب رئيس مجلس الأمناء، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، عضو مجلس الأمناء، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، عضو مجلس الأمناء، والدكتور عبدالله محمد الأنصاري، عضو مجلس الأمناء، وأحمد إبراهيم الغملاسي الشامسي، عضو مجلس الأمناء، وحمد تريم الشامسي، عضو مجلس الأمناء، وطارق عبد الله العوضي، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية.

وأثنى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، في مستهل الاجتماع الذي عقد في ديوان الحاكم، أمس على جهود أعضاء مجلس الأمناء، مشيداً بمستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسة إلى المواطنين في إمارة عجمان، ومستوى التنظيم الاستراتيجي للجوانب الخيرية، والأنشطة الاجتماعية، وتنفيذ المشاريع الخيرية التي تستهدف الأسر المتعففة والمعوزة في إمارة عجمان، وأصحاب الهمم، وتلبية احتياجاتهم وتذليل العقبات التي تواجههم، وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وشدّد سموه على ضرورة التركيز على سياسة المساعدات الداخلية، وتفعيل الشراكات المجتمعية مع الجمعيات والهيئات الخيرية تنفيذاً لتوجهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بتعزيز مفهوم مساعدة الآخرين كقيمة إنسانية للوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين، وتبني مشاريع خدمية مجتمعية تدعم الفئات المستفيدة. واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والتي تدعم عمل المؤسسة في المجالات الخيرية، كما اعتمد سموه لائحة الـمساعدات الداخلية، واطّلع على التقرير السنوي لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم الذي بلغ عدد المستفيدين منه في العام الماضي 6053 مستفيداً، إضافة إلى التقرير السنوي لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية 2022، حيث بلغ عدد المستفيدين 10178 مستفيداً، فيما وصل إجمالي المبلغ المصروف على المساعدات خلال العام الماضي 39.802.591 درهماً، موزعة على 6 قطاعات هي القطاع الديني، والقطاع الاجتماعي، والقطاع المجتمعي، والقطاع التعليمي، والقطاع الصحي، وقطاع الطوارئ. كما اطّلع سموه وأعضاء مجلس الأمناء على مقترح تطوير الشعار والهوية البصرية للمؤسسة، ومركز حميد لخدمة القرآن الكريم، وأيضاً أهم الخطط والبرامج، ونسب إنجاز المشاريع التي تم تنفيذها في مجال البرامج المخصصة لدعم جهود المساعدات الخيرية والإنسانية.