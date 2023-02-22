أحمد الصايغ: الإمارات تعمل مع شركائها الدوليين للحد من تأثير تغير المناخ

أبوظبي (وام)

أكد معالي أحمد الصايغ، وزير دولة، أن دولة الإمارات عازمة على العمل مع شركائها الدوليين - بما في ذلك دول مجموعة I2U2، من خلال التعاون المشترك، على تعزيز انتقال عادل وشامل للطاقة للحد من التأثير المتفاقم لتغير المناخ، ودعم النمو الاقتصادي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام المنتدى الاقتصادي الأول لمجموعة I2U2 الذي نظمته وزارة الخارجية والتعاون الدولي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

وشدد معالي الصايغ على التزام دولة الإمارات رفيع المستوى بمبادرة مجموعة I2U2، مشيراً إلى أنها الخطوة الأولى نحو شراكة طويلة الأمد من شأنها استكشاف سبل تعزيز الاستثمارات التي تعمل على تحسين جودة البنية التحتية واستدامتها ومرونتها، ومعالجة تغير المناخ، وخفض انبعاثات الكربون إلى الصفر. وأشار معاليه إلى أهمية دفع عجلة التقدم الملموس في التخفيف من آثار تغير المناخ في الفترة التي تسبق استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في نوفمبر.

وجمع المنتدى ممثلين رفيعي المستوى من القطاعين العام والخاص من الهند وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، لمناقشة فرص التعاون بين مجتمعات الأعمال في الدول الأربع. ويعتبر هذا الحدث الأول من نوعه منذ الإطلاق الرسمي لمجموعة I2U2 خلال قمة قادة المجموعة الذي عقد في يوليو 2022.

وتركز شراكة مجموعة I2U2 التي تضم الهند وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، على تعزيز التعاون الاقتصادي بين أعضائها عبر مجموعة من القطاعات، بما في ذلك الأمن الغذائي والمائي، والطاقة، والفضاء، والنقل، والصحة، والتكنولوجيا، وذلك من خلال حشد وتوظيف رأسمال وخبرات القطاع الخاص لدى الدول الأربع لتطوير البنية التحتية، والحد من انبعاثات الكربون الناجمة عن المصانع، والارتقاء بالرعاية الصحية، وتعزيز تطوير التقنيات الخضراء.وتحدث في المنتدى خوسيه فرنانديز، وكيل وزارة الخارجية الأميركية، ومعالي شري دامو رافي، وزير العلاقات الاقتصادية في وزارة الشؤون الخارجية الهندية، ورونين ليفي، المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، وبريت ماكغورك، نائب مساعد الرئيس الأميركي، منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشار المسؤولون في تصريحاتهم إلى التزامهم بتعزيز التعاون الاقتصادي في إطار I2U2، منوهين بأهمية التواصل المباشر بين صناع القرار من دول المجموعة والجهات المعنية في القطاع الخاص المهتمين بعقد شراكات مستقبلية.

انضمام الهند إلى مهمة الابتكار الزراعي للمناخ

في أعقاب المنتدى، جرى الاحتفاء بالتوقيع الرسمي لانضمام جمهورية الهند إلى مهمة الابتكار الزراعي للمناخ، والتي أطلقتها الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة في إطار مؤتمر COP26، والتي تضم إسرائيل كشريك من بين 140 دولة أخرى من الجهات غير الحكومية. وأعرب المسؤولون عن اعتقادهم بأن مثل هذه الخطوة تمثل منصة لانطلاق المزيد من التعاون في المجالات الزراعية المتعلقة بالحد من تغير المناخ وابتكار النظم الغذائية.

وقدمت خلال المنتدى عروضاً تقديمية حول مبادرتين رئيسيتين يتم استكشافهما حالياً في إطار I2U2، منها مشروع استثماري بقيمة 2 مليار دولار أميركي لبناء سلسلة من المرافق الزراعية المتكاملة في الهند، وتطوير محطة طاقة هجينة من الرياح والطاقة الشمسية بقدرة 300 ميجاواط في ولاية غوجارات الهندية، كما تبادل ممثلو الشركات والقطاع الخاص الرؤى، وناقشوا الشراكات الممكنة في سبع جلسات ركزت على الأمن الغذائي والطاقة والمياه والفضاء والنقل والصحة والتكنولوجيا والمجالات الصناعية.

ويهدف منتدى الأعمال I2U2 إلى أن يصبح منصة للجهات العامة والخاصة من الهند وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، لعقد وإنشاء مشاريع مشتركة في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية.