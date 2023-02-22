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خليفة بن طحنون يستقبل وزيرة دفاع جنوب أفريقيا في واحة الكرامة

خليفة بن طحنون وتاندي موديسي خلال الزيارة (وام)
23 فبراير 2023 01:58

أبوظبي (وام)

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 استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء، أمس، في واحة الكرامة، تاندي موديسي، وزيرة الدفاع وشؤون المحاربين القدامى في جمهورية جنوب أفريقيا التي تقوم بزيارة رسمية للدولة.
ولدى وصولها إلى واحة الكرامة، استعرضت مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف، ثم وضعت إكليلاً أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها إلى الآخر رمزاً للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال. رافقها خلال الزيارة، محش سعيد الهاملي، سفير الدولة لدى جمهورية جنوب أفريقيا.
وتجولت في مختلف أجنحة الواحة، مستمعة إلى شرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها التي تجسد تفاصيلها بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم، وتُعبِّر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة. وفي ختام الجولة، قامت وزيرة الدفاع وشؤون المحاربين القدامى في جمهورية جنوب أفريقيا بتسجيل كلمة في سجل الزوار، عبّرت فيها عن تقديرها لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.
يشار إلى أن واحة الكرامة تعد معلماً وطنياً وحضارياً في العاصمة أبوظبي، حيث تم تشييده تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

خليفة بن طحنون
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جنوب أفريقيا
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