تعاون بين «كابيتال للاستثمار» و«تترا سوفت» الأميركية

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك شركة تترا سوفت فيدرال الأميركية بالتعاون مع شركة مركب كابيتال للاستثمار الإماراتية في فعاليات معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2023»،

وقال عبدالله القبيسي رئيس مجلس إدارة الرئيس التنفيذي لشركة مركب كابيتال للاستثمار: «نحرص على التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين لمواجهة التحديات في المجال الدفاعي والأمن السيبراني، بما يعزز من إمكانيات وقدرات الشركات الإماراتية، ومن خلال تعاوننا مع شركة تيترا سوفت فيدرال الأميركية، نوفر إمكانيات الذكاء الاصطناعي عندما تكون الأجهزة في حالة اتصال أو غير متصلة، وزيادة تجربة المستخدمين، وتقليص الجدول الزمني للتنفيذ».

وأضاف القبيسي: «ضمن سعي الشركات والمؤسسات لتحقيق النمو، يمكننا باستخدام الحلول التي تضعها شركة تيترا سوفت فيدرال من تمكين هذه الشركات من التنبؤ بالظروف المستقبلية، ووضع حلول عملية في مراحل النمو المقبلة، وتعزيز كفاءتهم باستخدام الأساليب الرقمية».

وتابع القبيسي بالقول: «نتوجه بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة على الدعم الكبير للشركات الأمنية والدفاعية الإماراتية، وتشجيعها على التطور والنمو، مما مكن دولة الإمارات من التفوق في هذا القطاع المهم».

وأكد القبيسي أن معرض «آيدكس 2023» الذي توجد به شركة مركب كابيتال للاستثمار الإماراتية للمرة الأولى قد شكل مناسبة مهمة للتعرف على أهم وأبرز التقنيات والأساليب في المجال الدفاعي، والعمل على دعم أعمال الابتكار وتنفيذ أحدث التقنيات بما يدعم الأعمال ويساعدها على النمو والتطور.

من جهته، قال راما آيوني رئيس مجلس إدارة شركة تيترا سوفت فيدرال الأميركية: «يوجد فريق شركتنا في معرض آيدكس 2023 لتقديم الحلول التي نوفرها في مجال الذكاء الاصطناعي للشركات والمؤسسات المشاركة بالمعرض، لتمكينها من الحفاظ على نموها وتمكينها من التطور والريادة، حيث نوفر حلول تتعلق بتوفير البنية التحتية الآمنة والقابلة للتطوير لمواجهة التحديات في مجالات الدفاع والأمن السيبراني». وذكر أن جهاز الساتلايت الهوائي الذي ابتكرته الشركة يوفر حلولاً سهلة للتنقل والمتابعة عبر الأقمار الصناعية.