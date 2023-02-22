الخميس 23 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

تعاون بين «كابيتال للاستثمار» و«تترا سوفت» الأميركية

تعاون بين «كابيتال للاستثمار» و«تترا سوفت» الأميركية
23 فبراير 2023 01:59

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: التطور الدفاعي في الإمارات ثمرة رؤية تؤمن بالسلام
في ندوة على هامش فعاليات «آيدكس».. خبراء يحدّدون اتجاهات المخاطر السيبرانية

تشارك شركة تترا سوفت فيدرال الأميركية بالتعاون مع شركة مركب كابيتال للاستثمار الإماراتية في فعاليات معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2023»، 
وقال عبدالله القبيسي رئيس مجلس إدارة الرئيس التنفيذي لشركة مركب كابيتال للاستثمار: «نحرص على التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين لمواجهة التحديات في المجال الدفاعي والأمن السيبراني، بما يعزز من إمكانيات وقدرات الشركات الإماراتية، ومن خلال تعاوننا مع شركة تيترا سوفت فيدرال الأميركية، نوفر إمكانيات الذكاء الاصطناعي عندما تكون الأجهزة في حالة اتصال أو غير متصلة، وزيادة تجربة المستخدمين، وتقليص الجدول الزمني للتنفيذ».
وأضاف القبيسي: «ضمن سعي الشركات والمؤسسات لتحقيق النمو، يمكننا باستخدام الحلول التي تضعها شركة تيترا سوفت فيدرال من تمكين هذه الشركات من التنبؤ بالظروف المستقبلية، ووضع حلول عملية في مراحل النمو المقبلة، وتعزيز كفاءتهم باستخدام الأساليب الرقمية».
وتابع القبيسي بالقول: «نتوجه بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة على الدعم الكبير للشركات الأمنية والدفاعية الإماراتية، وتشجيعها على التطور والنمو، مما مكن دولة الإمارات من التفوق في هذا القطاع المهم».
وأكد القبيسي أن معرض «آيدكس 2023» الذي توجد به شركة مركب كابيتال للاستثمار الإماراتية للمرة الأولى قد شكل مناسبة مهمة للتعرف على أهم وأبرز التقنيات والأساليب في المجال الدفاعي، والعمل على دعم أعمال الابتكار وتنفيذ أحدث التقنيات بما يدعم الأعمال ويساعدها على النمو والتطور.
من جهته، قال راما آيوني رئيس مجلس إدارة شركة تيترا سوفت فيدرال الأميركية: «يوجد فريق شركتنا في معرض آيدكس 2023 لتقديم الحلول التي نوفرها في مجال الذكاء الاصطناعي للشركات والمؤسسات المشاركة بالمعرض، لتمكينها من الحفاظ على نموها وتمكينها من التطور والريادة، حيث نوفر حلول تتعلق بتوفير البنية التحتية الآمنة والقابلة للتطوير لمواجهة التحديات في مجالات الدفاع والأمن السيبراني». وذكر أن جهاز الساتلايت الهوائي الذي ابتكرته الشركة يوفر حلولاً سهلة للتنقل والمتابعة عبر الأقمار الصناعية.

معرض الدفاع الدولي
آيدكس
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
موضوعية
عربي ودولي
زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب طاجيكستان قرب الحدود مع الصين
اليوم 07:10
محمد بن راشد خلال الجولة بحضور حمدان بن محمد ومنصور بن زايد
الإمارات
محمد بن راشد: التطور الدفاعي في الإمارات ثمرة رؤية تؤمن بالسلام
اليوم 02:00
«ايدج» تزود شرطة أبوظبي بآليات «عجبان»
الإمارات
«ايدج» تزود شرطة أبوظبي بآليات «عجبان»
اليوم 02:00
حمد الكعبي ومحمد الكويتي ومحمد العلي يتحدثون إلى الحضور خلال الجلسة (تصوير: وليد أبو حمزة)
الإمارات
في ندوة على هامش فعاليات «آيدكس».. خبراء يحدّدون اتجاهات المخاطر السيبرانية
اليوم 02:00
الحضور خلال التوقيع (من المصدر)
الإمارات
«إيدج» توقع اتفاقية تعاون صناعي مع «فينكانتييري»
اليوم 02:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©