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«إنترناشيونال جولدن جروب» توقع اتفاقيات مع شركات عالمية

الحضور خلال توقيع إحدى الاتفاقيات (من المصدر)
23 فبراير 2023 01:59

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت مجموعة «إنترناشيونال جولدن جروب» الإماراتية، توقيع 8 مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع عددٍ من الشركات العالمية في مجال الدفاع والصناعات العسكرية، وذلك في جناح شركة «آي جي جي» في معرض «آيدكس 2023»، حيث تم توقيع الاتفاقية الأولى مع شركة «اسكريبانو ميكانيكل آند انجرينرنج» الإسبانية، وتتضمن تأسيس شركة مشتركة مع «أي جي جي» لتصنيع أبراج ومنصات عسكرية. والاتفاقية الثانية مع شركة «فلاير ديفنس» الأميركية للتعاون في مجال تطوير المركبات المدرعة المختلفة، والاتفاقية الثالثة مع شركة «نورينكو» الصينية لغرض التدريب الفني العسكري، وتبادل البرامج في هذا المجال، والاتفاقية الرابعة مع شركة «مراكب تكنولوجيز» بهدف التعاون المشترك لتصميم وتطوير وتصنيع أنظمة المركبات المسيرة بأشكالها وأنواعها كافة، أما الاتفاقية الخامسة، فكانت مع شركة «ثيون سنسرز» اليونانية، وتتضمن التعاون المشترك لتوريد المناظير والبصريات الحديثة.
كما جرى توقيع الاتفاقية السادسة مع شركة «سفران الكترونكس ان دفنس» الفرنسية لتأسيس شركة بالشراكة مع «أي جي جي»، تعمل في مجال البصريات وأنظمة الملاحة العسكرية، ومع شركة «داسال» التركية، تم توقيع الاتفاقية السابعة حول توريد الطائرات المسيّرة وأنظمة عسكرية أخرى.
واختتمت «إنترناشيونال جولدن جروب» إبرام الاتفاقيات في اليوم الثالث لمعرض «آيدكس 2023» بتوقيع اتفاقية حصرية مع شركة «نامو» الإسبانية لتوريد الذخيرة بعيارات مختلفة. وقد تم توقيع هذه الاتفاقيات بحضور الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إنترناشيونال جولدن جروب»، وفاضل سيف الكعبي، الرئيس التنفيذي، وخليفة مراد البلوشي، نائب الرئيس التنفيذي، وممثلي الشركات.

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