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الإمارات

شراكة بين «اعتماد القابضة» و«إليكترونيكا» الإيطالية

شراكة بين «اعتماد القابضة» و«إليكترونيكا» الإيطالية
23 فبراير 2023 01:59

أبوظبي (وام)

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وقعت شركة «اعتماد القابضة» اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة إليكترونيكا الإيطالية خلال فعاليات معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2023»، المقام حالياً في مركز أبوظبي للمعارض. وتهدف الشراكة إلى قيام «اعتماد القابضة» بتنفيذ جميع أعمال الصيانة لمعدات الحرب الإلكترونية الخاصة بالشركات في الإمارات.
وقال خالد آل علي الرئيس التنفيذي لمجموعة «اعتماد القابضة»: إن الشركة تواصل تعزيز قدراتها وإمكانياتها بالتعاون والشراكة مع كبريات الشركات العالمية العاملة في المجال الدفاعي والأمني، مشيراً إلى أن «اعتماد القابضة» نجحت في تعزيز قدراتها وإمكانياتها لتصبح إحدى أهم الشركات الإقليمية والعالمية.
ومن جهتها، أكدت شركة إليكترونيكا الإيطالية أهمية تعاونها مع «اعتماد القابضة»، مشيرة إلى أن الأخيرة ستوفر جميع عمليات الصيانة، والإشراف على معداتها التي تزودها للشركات العاملة في الإمارات.

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