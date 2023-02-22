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صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية يستثمر في شركة "مايمان للطيران" الأمريكية

صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية يستثمر في شركة "مايمان للطيران" الأمريكية
23 فبراير 2023 01:59

أبوظبي (وام) 

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أعلن صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية، الذراع الاستثمارية لمجلس التوازن، عن توفيره لتمويل استثماري بقيمة 3 ملايين دولار من خلال برنامجه للتمويل المخاطر لصالح مايمان ايروسبيس (شركة جيت باك للطيران) الأميركية، والرائدة في تصنيع طائرة سبيدر (Speeder) من دون طيار المبتكرة ذات الاستخدام المزدوج. ويهدف الاستثمار لمواصلة اختبارات الطائرة تمهيداً لاعتمادها.
وقع الاتفاقية كل من محمد مصبح المزروعي، مدير إدارة المحافظ الاستثمارية في صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية، وديفيد مايمان، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة مايمان أيروسبيس.

 

 

 

 

 

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