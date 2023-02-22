الخميس 23 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«قرموشة».. طائرة مسيّرة لنقل الحمولات وللقيام بمهام المراقبة

الطائرة يمكنها الطيران لمدة 8 ساعات (من المصدر)
23 فبراير 2023 01:59

هالة الخياط (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: التطور الدفاعي في الإمارات ثمرة رؤية تؤمن بالسلام
في ندوة على هامش فعاليات «آيدكس».. خبراء يحدّدون اتجاهات المخاطر السيبرانية

عرضت شركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية «أداسي» التابعة لمجموعة «إيدج» طائرة مسيّرة أطلقت عليها «قرموشة»، لتكون بديلاً عن استخدام المروحيات المأهولة.
وأوضح محمد النعيمي مدير إدارة البرامج في شركة «أداسي»، أنه تم تصميم «قرموشة» لنقل حمولات تزن 120 كجم، وللقيام بمهام المراقبة.
وأشار إلى أن الطائرة المسيّرة يمكنها الطيران لمدة 8 ساعات، ولمسافة تصل إلى 150 كلم ضمن خط البصر، وأقصى ارتفاع للعمل ممكن أن تصل له إلى 10 آلاف قدم.
وبين لـ «الاتحاد» أن الشركة عرضت طراز QX-5 VTOL من المركبات الجوية، والتي تعتبر أداة متطورة لمهام جمع المعلومات والمراقبة والاستطلاع، وتتميز بقدرتها على العمل لفترات طويلة تصل إلى 16 ساعة، فضلاً عن استخدامها لأنظمة متطورة في التواصل والتوجيه الآلي. 
وأشار إلى أن طائرة QX-5 تمتلك القدرة على حمل الحمولات التي يصل وزنها إلى 25 كجم، وهي فعالة لكثير من الأنشطة العسكرية ومهام المراقبة، وتعد ذات فعالية لإنجاز العمليات ذات الأهمية، بفضل مداها الطويل الذي يصل إلى 150 كم، وقدرتها على الطيران على ارتفاعات عالية تصل إلى 15 ألف قدم.
وأكد النعيمي أن الشركة تجد في معرض «آيدكس» فرصة للتعريف بمنتجاتها، باعتبارها مزوداً موثوقاً للحلول الشاملة في قطاع الأنظمة الذاتية، وللشركة وجود قوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تركز على تصنيع أنظمة ذاتية التحكم وقوية، لتكون قادرة على أداء المهام الصعبة والتي تتسم بالأهمية الاستراتيجية.

إيدج
الإمارات
معرض الدفاع الدولي
آخر الأخبار
موضوعية
عربي ودولي
زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب طاجيكستان قرب الحدود مع الصين
اليوم 07:10
محمد بن راشد خلال الجولة بحضور حمدان بن محمد ومنصور بن زايد
الإمارات
محمد بن راشد: التطور الدفاعي في الإمارات ثمرة رؤية تؤمن بالسلام
اليوم 02:00
«ايدج» تزود شرطة أبوظبي بآليات «عجبان»
الإمارات
«ايدج» تزود شرطة أبوظبي بآليات «عجبان»
اليوم 02:00
حمد الكعبي ومحمد الكويتي ومحمد العلي يتحدثون إلى الحضور خلال الجلسة (تصوير: وليد أبو حمزة)
الإمارات
في ندوة على هامش فعاليات «آيدكس».. خبراء يحدّدون اتجاهات المخاطر السيبرانية
اليوم 02:00
الحضور خلال التوقيع (من المصدر)
الإمارات
«إيدج» توقع اتفاقية تعاون صناعي مع «فينكانتييري»
اليوم 02:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©