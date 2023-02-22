«قرموشة».. طائرة مسيّرة لنقل الحمولات وللقيام بمهام المراقبة

هالة الخياط (أبوظبي)

عرضت شركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية «أداسي» التابعة لمجموعة «إيدج» طائرة مسيّرة أطلقت عليها «قرموشة»، لتكون بديلاً عن استخدام المروحيات المأهولة.

وأوضح محمد النعيمي مدير إدارة البرامج في شركة «أداسي»، أنه تم تصميم «قرموشة» لنقل حمولات تزن 120 كجم، وللقيام بمهام المراقبة.

وأشار إلى أن الطائرة المسيّرة يمكنها الطيران لمدة 8 ساعات، ولمسافة تصل إلى 150 كلم ضمن خط البصر، وأقصى ارتفاع للعمل ممكن أن تصل له إلى 10 آلاف قدم.

وبين لـ «الاتحاد» أن الشركة عرضت طراز QX-5 VTOL من المركبات الجوية، والتي تعتبر أداة متطورة لمهام جمع المعلومات والمراقبة والاستطلاع، وتتميز بقدرتها على العمل لفترات طويلة تصل إلى 16 ساعة، فضلاً عن استخدامها لأنظمة متطورة في التواصل والتوجيه الآلي.

وأشار إلى أن طائرة QX-5 تمتلك القدرة على حمل الحمولات التي يصل وزنها إلى 25 كجم، وهي فعالة لكثير من الأنشطة العسكرية ومهام المراقبة، وتعد ذات فعالية لإنجاز العمليات ذات الأهمية، بفضل مداها الطويل الذي يصل إلى 150 كم، وقدرتها على الطيران على ارتفاعات عالية تصل إلى 15 ألف قدم.

وأكد النعيمي أن الشركة تجد في معرض «آيدكس» فرصة للتعريف بمنتجاتها، باعتبارها مزوداً موثوقاً للحلول الشاملة في قطاع الأنظمة الذاتية، وللشركة وجود قوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تركز على تصنيع أنظمة ذاتية التحكم وقوية، لتكون قادرة على أداء المهام الصعبة والتي تتسم بالأهمية الاستراتيجية.