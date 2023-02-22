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أحدث صواريخ «جو جو» قصيرة المدى حاضر في «آيدكس»

أحدث صواريخ «جو جو» قصيرة المدى حاضر في «آيدكس»
23 فبراير 2023 01:59

أبوظبي (الاتحاد) 

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عرضت شركة «ديهيل ديفينس» صاروخ «IRIS-T» أحدث صواريخ «جو- جو»، وهو قصير المدى ويلقب بـ«أطلق وانْسَ»، ويتميز بأدائه الذي لا يضاهى في القتال القريب والاعتراض.
وأوضحت الشركة المصنعة أنه تم تطوير هذا الصاروخ في البداية لتسليح الطائرات للقتال الجوي، ويتميز حالياً بخفة حركة ورشاقة عالية من خلال الجمع بين قوة الدفع الموجه والتحكم الديناميكي الهوائي، وله رأس يصور ويبحث عن الأهداف بالأشعة تحت الحمراء، مع المعالجة الذكية للصور، لذلك فهو يمثل قفزة في تكنولوجية الصواريخ، مع وجود ميزتين لتتبع مسار الطيران وإصابة الهدف بعد الإطلاق.
وأكدت شركة ديهيل أن الصاروخ حقق نجاحاً في التصدير، حيث تم تطويره بشكل مشترك مع دول أوروبية، ويمثل الصاروخ العمود الفقري للقوات الجوية الأوروبية من حيث استخدام صواريخ الأشعة تحت الحمراء لحماية طائراتهم المقاتلة، كما تم اختياره كسلاح نظامي للطائرات المقاتلة التورنادو وجريبن، بما يعزز قدرة الدفاع عن النفس، إلى جانب دوره كسلاح للطائرات، ويستخدم كصاروخ أرض- جو، للحماية من الأجسام المهاجمة والتعامل مع الأهداف التي تنطلق من مسافات قريبة. وأعلنت الشركة أن «IRIS-T» سيتم ترقية أدائه إلى نسخة block 11 ستبدأ في عام 2024 لتحسين الأداء، وإضافة قدرات جديدة، مع دراسة المزيد من الترقيات له.

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