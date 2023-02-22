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«ايدج» تزود شرطة أبوظبي بآليات «عجبان»

«ايدج» تزود شرطة أبوظبي بآليات «عجبان»
23 فبراير 2023 02:00

أبوظبي (وام)

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 أعلنت «نمر»، الشركة التابعة لمجموعة إيدج، أمس، توقيع عقدٍ مع مجلس التوازن الاقتصادي «توازن» لتوريد آليات «عجبان» للأمن الداخلي إلى شرطة أبوظبي. وبموجب شروط الصفقة، ستبدأ «نمر» بتسليم الآليات بحلول عام 2024.
وقال أبري دو بليسيس، الرئيس التنفيذي لشركة نمر: «يسرّ نمر توقيع هذه الصفقة التي تعزز علاقتنا الاستراتيجية مع (توازن) وشرطة أبوظبي، وتسهم في زيادة الاستعداد الأمني لدولة الإمارات العربية المتحدة. ولا شك في أن الاتفاقية المبرمة ليست علامة فارقة بالنسبة لشركة نمر وحسب، بل أيضاً بالنسبة لدولة الإمارات، حيث نواصل بدورنا تطوير القدرات السيادية وتصنيع الآليات الرائدة ذات التقنية الحديثة محلياً. كما نتطلع إلى دعم عملائنا على الاستفادة من القدرات التشغيلية الاستثنائية لآلية عجبان بهدف تعزيز الأمن الداخلي».

ايدج
شرطة أبوظبي
عجبان
مجلس التوازن الاقتصادي
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