الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية نابلس

أبوظبي، عواصم (وام، وكالات)

أدانت دولة الإمارات اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة نابلس الفلسطينية، وهو ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، السلطات الإسرائيلية إلى خفض التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وشددت الوزارة على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وتوالت الدعوات العربية للتهدئة وعدم التصعيد عقب مقتل 10 فلسطينيين وإصابة أكثر من 100 آخرين بعملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس بالضفة الغربية. وقتل 10 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي وأُصيب أكثر من 100 بجروح، أمس، في عملية عسكرية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية على ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية.

وفي بيان له قال الجيش الإسرائيلي: إنه «قام بتحييد ثلاثة مطلوبين مشتبه بهم متورطين في تنفيذ عمليات إطلاق نار في الضفة الغربية والتخطيط لهجمات».

وأكد أنه «نفذ بالتعاون مع شرطة حرس الحدود وجهاز الأمن العام وجاء نتيجة جهود استخباراتية مركزة».

وبحسب بيان الجيش، فإن «المطلوبين تحصنوا في شقة، وطلبت منهم القوات تسليم أنفسهم وبعد أن رفضوا وأطلقوا النار على القوات، عملت القوات على إحباط الخلية».

وقال الجيش، إنه لم يسجل إصابات في صفوفه، وصادر ذخائر وسلاحين.

وفي إيجاز صحفي، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ريتشارد هكت، أن «القوات الإسرائيلية والمشتبه بهم تبادلوا إطلاق النار، قمنا بتعظيم جهودنا في مرحلة ما، وأطلق الجيش صواريخ على المنزل».

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن القتلى مسنان «62 عاماً و72 عاماً» وفتى و7 شبان في العشرينيات من أعمارهم قضوا جراء إصابتهم برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه نابلس.

وأضافت الوزارة أن أكثر من 100 فلسطيني أصيبوا بجروح، بينهم عدد بحالة خطيرة، إلى جانب عشرات آخرين أصيبوا بالاختناق.

وأدانت مصر العملية العسكرية الإسرائيلية في نابلس، أمس، وقالت في بيان: «أعربت مصر عن قلقها البالغ تجاه التصعيد المستمر والخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤخراً، والذي يزيد الأوضاع تعقيداً وتأزماً كل يوم، ويقوض جهود تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويؤثر على فرص إعادة إحياء عملية السلام على أساس مقررات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين».

بدوره، طالب الأردن في بيان، إسرائيل بـ«الوقف الفوري للتصعيد في الأراضي الفلسطينية تجنباً لمزيد تدهور ينعكس على الجميع».

ونقل البيان عن متحدث الخارجية الأردنية سنان المجالي استنكاره مواصلة إسرائيل لحملاتها العسكرية.

وشدد المسؤول الأردني على «ضرورة وقف هذه الحملات، والعمل الفوري على وقف التصعيد تجنباً للمزيد من التدهور ووقف أسبابه»، محذراً «من انعكاسات هذا التدهور على الجميع».

وأوضح المجالي أن «الأردن يعمل بشكل مكثف مع جميع الأطراف لتحقيق ذلك».

وأشار إلى «ضرورة إيجاد أفق سياسي حقيقي يحول دون استمرار دوامة العنف ويوقف التدهور ويؤدي إلى استئناف المفاوضات وصولاً لحل الصراع على أساس حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية)».