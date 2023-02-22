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الإمارات

«إيدج» توقع اتفاقية تعاون صناعي مع «فينكانتييري»

الحضور خلال التوقيع (من المصدر)
23 فبراير 2023 02:00

أبوظبي (الاتحاد)

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وقّعت شركة أبوظبي لبناء السفن، الرائدة الإقليمية في تصميم وبناء وإصلاح وصيانة وتجديد وتحويل السفن البحرية والتجارية والتابعة لمجموعة إيدج، أمس، اتفاقية تعاون صناعي مع فينكانتييري، إحدى مجموعات بناء السفن الرائدة عالمياً، وذلك خلال فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس 2023).
 وبموجب الاتفاقية، تتعاون مجموعة إيدج وفينكانتييري على تصميم وبناء وإدارة أساطيل السفن العسكرية والتجارية، إلى جانب خلق فرص تجارية جديدة في السوق المحلية والدولية.
وقال ديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن: «يسعدنا توقيع اتفاقية تعاون صناعي مع فينكانتييري. كما نتطلع إلى التضافر والسعي إلى المزيد من الفرص، إلى جانب تقديم عروض أكثر شمولاً لعملائنا محلياً وعالمياً. ويشكّل عقد الشراكات مع رواد الصناعة العالميين أولوية استراتيجية لشركة أبوظبي لبناء السفن ومجموعة إيدج، بما يمكّننا من تعزيز قدراتنا والتوسع في أسواق التصدير الرئيسية».
من جهته، قال بييروبرتو فولجيرو، الرئيس التنفيذي: «توضح الاتفاقية التطابق بين أهداف شركة أبوظبي لبناء السفن وأهداف «فينكانتييري» في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تمثل فرصة مهمة للاستفادة من أوجه التضافر التي ستسمح بالتوطيد والنمو المشترك للشركتين. وإلى جانب (NewCo)، الشركة الجديدة المملوكة بالكامل لمجموعة (فينكانتييري)، نؤكد بدورنا أنه ومن خلال هذه الاتفاقية، التزام المجموعة القوي بتعزيز مكانتها ومصداقيتها في دولة الإمارات العربية المتحدة».
كما وقعّت «هالكن»، التابعة لـ «إيدج»، عقداً مع مجلس الأبحاث العلمية والتكنولوجية، التابع لمعهد أبحاث وتطوير الصناعات الدفاعية التركي، المنتج لأسلحة جو - أرض دقيقة. وتم توقيع العقد على هامش فعاليات معرض «آيدكس 2023».
وقال ويم ستريدوم، مدير العمليات في «هالكن»: «يحدونا الفخر بإرسال موظفي هالكن إلى (TÜBİTAK SAGE)، وهي مؤسسة عسكرية مشهورة لها باع طويل في تزويد صناعة الدفاع التركية بتقنيات ومنتجات وخدمات تنافسية ومتقدمة. وعلى مدار العام ونصف العام المقبلين، سيكتسب مهندسو (هالكن) رؤى مهمة وخبرات واسعة من فريق الشركة من ذوي الخبرة العالية، ليعمدوا بعد ذلك إلى تطبيق كل ما تعلموه في تطوير حلول هالكن».
ومن جهة أخرى، وقعت «إيدج»، مذكرة تفاهم مع شركة «بي أيه إي سيستمز»، المزود للحلول الأمنية والدفاعية المتقدمة القائمة على التكنولوجيا.
وبموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2023»، سيعمل الطرفان على استكشاف فرص التعاون في الحل البرمجي «GXP Fusion» لتمكين زيادة الوعي بالظروف في الأجهزة الآمنة لشركة «KATIM». وستسعى الشركتان أيضاً إلى البحث عن فرص مشتركة لحل تشفير الشبكات «KATIM Gateway» في الأسواق المستهدفة الرئيسة، وتعزيز التقنيات السيبرانية، مثل منصة النطاق والاختبار من شركة «بيكن رد».

إيدج
شركة أبوظبي لبناء السفن
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