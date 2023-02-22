بالتعاون مع التنمية الأسرية.. «ملهمو الأجيال» في 5 مدن بالظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أطلق مجلس الظفرة للشباب ومؤسسة التنمية الأسرية ومجالس أبوظبي بديوان الرئاسة، سلسلة جلسات «ملهمو الأجيال» لعام 2023، وفق جدول زمني يشمل: المرفأ، ومدينة زايد، والسلع، وجزيرة دلما، وغياثي بمدينة الظفرة، حيث يتم خلالها التعريف بكبار المواطنين أصحاب الأثر في مجال تعليم تراث الإمارات، ونقله للأجيال من الفئة العمرية الأصغر، كما تتضمن التعريف ببطاقة بركتنا ومساعدة أكبر عددٍ من كبار المواطنين للتسجيل والحصول على مزايا البطاقة التي تم إطلاقها من مؤسسة التنمية الأسرية.

تهدف الجلسات الحوارية إلى إتاحة مساحات من الحوار بين الأجيال، حيث يتم من خلالها نقل الموروث والتجارب الحياتية والقصص الملهمة، وتعزيز الهوية الوطنية والاهتمام بالتراث الإماراتي وثقافته ومد جسور التواصل بين كبار المواطنين والأجيال، بالإضافة إلى تسليط الضوء على إنجازات كبار المواطنين وقصصهم الملهمة وخبراتهم في المجتمع.

وتضمنت الجلسة الحوارية الأولى التي تم تنظيمها في منطقة المرفأ جلستين، الجلسة الأولى بمجلس محمد الفلاحي الياسي، وبإدارة النوخذة محمد عبدالعزيز الحمادي الذي عمل على تدريب وتمكين عددٍ كبير من الشباب وتحفيزهم على الانضمام في السباقات البحرية التراثية، مثل سباقات القوارب الشراعية وسباقات التجديف في المراكب الطويلة.

وتحدث النوخذة محمد للشباب، خلال الجلسة، عن فوائد الرياضات بشكلٍ عام للصحة الجسدية والنفسية وتنظيم الوقت، حيث تطرق لأنواع القوارب «المحامل» التراثية، ومنها الشراعية التي كانت تستخدم قديماً في الغوص لاستخراج اللؤلؤ أو نقل البضائع، ثم قدم شرحاً مفصلاً عن أجزاء المراكب الطويلة «التجديف» والقوارب الشراعية، ووظيفة النوخذة في القارب، وغيره من أعضاء المحمل، وأهمية معرفة الأحوال الجوية واتجاه الرياح قبل الانطلاق، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة تعمل بشكلٍ كبير من أجل الحفاظ على تراث الدولة، وواجبنا كأبناء هذا الوطن الاهتمام بالتراث الإماراتي الذي توارثناه ونقله للأجيال من أجل المحافظة عليه وتخليده.

وتم تنفيذ الجلسة الثانية في نادي بركة الدار الاجتماعي لمؤسسة التنمية الأسرية بإدارة مريم حسن المرزوقي صاحبة إنجاز أكبر سرود في العالم، وهي من سيدات منطقة الظفرة، متمرسة في مجال الحرف اليدوية التراثية، حيث قامت بتعليم عدد كبير من الفتيات. وخلال الجلسة، تم إطلاع الفتيات على أهمية تعلم الحرف التراثية وأساسيات تعلم حرفة سف الخوص، والتي تُعد من الحرف اليدوية الشعبية.

مبادرات وأنشطة

أوضحت فاطمة المنصوري مدير مركز التنمية الأسرية بالمرفأ، أن المؤسسة تحرص على تحقيق أهدافها الرامية إلى التنمية الاجتماعية المستدامة، والتي تنعكس على مبادرات وأنشطة نادي بركة الدار الاجتماعي، من خلال استثمار طاقات كبار المواطنين، وإبراز جهودهم في تنمية المجتمع، وذلك بتنفيذ سلسلة من الجلسات الحوارية والنقاشية مع الشباب ضمن مبادرة «ملهمو الأجيال»، بالشراكة مع مجلس الظفرة للشباب لتشجيع الشباب على استلهام دروس قيمة من تجارب كبار المواطنين في الحفاظ على الموروث الإماراتي والهوية الوطنية، حيث توجهت بالشكر لمجلس شباب الظفرة على اهتمامهم وجهودهم، ودعوتهم للشباب في الجلسات، وتشجيعهم على اكتساب المهارات والحرف التراثية من كبار المواطنين.

وأضافت تهاني محمد الحمادي عضو مجلس الظفرة للشباب، أن «دورنا الأهم كشباب هو دعم الهوية الوطنية واستدامة التراث الإماراتي، من خلال تعزيز جسور التواصل بين الشباب وكبار المواطنين أصحاب الأثر في المنطقة والذين لديهم الخبرة الخصبة في تراث الإمارات».

وتستهدف المبادرة التي انطلقت في مدينة المرفأ كمحطة أولى لجولاتها، كبار المواطنين لمنطقة الظفرة من أصحاب الأثر والخبرة في تعليم ونقل التراث الإماراتي، بالإضافة إلى شباب منطقة الظفرة من عمر 18 سنة وأكثر، من طلاب المدارس والجامعات والموظفين.