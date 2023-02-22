سيف بن زايد يحضر أفراح المزروعي والمرر والنعيمي

أبوظبي (وام)

حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد عبيد محمد المزروعي، بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة أحمد محمد بن بليد المرر، وأقيم بنادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي. وقدم سموه التهاني للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية هائنة وسعيدة.

كما حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة محمد سعيد راشد النعيمي بمناسبة زفاف نجلهم سعيد إلى كريمة مطر سعيد راشد النعيمي، وذلك في نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، وقدم سموه التهاني للعروسين وذويهما، متمنياً لهم حياة أسرية هائنة وسعيدة.