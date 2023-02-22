مشاركون في «القمة العالمية للمرأة»: الإمارات سبّاقة في النهوض بالمرأة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أكد مشاركون في فعاليات «القمة العالمية للمرأة 2023»، أن الإمارات كانت سباقة في النهوض بالمرأة منذ نشأة الدولة، وأن النماذج التي تم استعراض جانب منها تؤكد أن الإمارات تمضي قدماً نحو التعاون من أجل سلامة البشرية.

بداية، أكدت فاطمة المحرزي المتحدث الرسمي باسم الاتحاد النسائي العام، أن هذه القمة جاءت في وقت تتزايد فيه الحاجة الماسة لمواجهة التحديات، وهي فرصة لخلق فضاء من الحوار العالمي للتعبير عن التضامن الإنساني، وتوحيد الجهود المشتركة ووجهات النظر، وتبادل الخبرات، واقتراح الحلول للتحديات المشتركة التي تواجهها المرأة، مثل الفجوة بين الجنسين، والعنف الأسري، والتهميش الاجتماعي والاقتصادي، ومعالجة العقبات الفكرية والثقافية التي تقف أمام تمكين المرأة، والتعريف بالفرص والإمكانيات التي تحظى بها المرأة في القيادة والمجتمع، مما يؤهلها للعب دور أساسي في مجال التعليم وتنمية المجتمع، ونحن نفتخر في دولة الإمارات بالمكانة التي وصلت إليها المرأة في شتى المجالات، سواء في جانب التمكين السياسي أو الاقتصادي والاجتماعي.

من جانبها، عبرت شذا النقبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، عن سعادتها بالتواجد في القمة العالمية للمرأة، وهذا الحضور المميز من النخب والقيادات النسائية العالمية».

وأكدت أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك هي الداعمة الأولى للمرأة الإماراتية، سواء في المحافل العربية أو في المحافل الدولية، اليوم نستطيع أن نقول: إن المرأة في دولة الإمارات ليست متمكنة فقط، إنما اليوم المرأة هي شريكة في صنع القرار، هي من تشارك في وضع التشريعات والقوانين في الدولة.

وأعرب الإعلامي عمرو أديب عن سعادته بما وصلت إليه المرأة الإماراتية، والتي حققت قفزات مهمة فيما يتعلق بتمكين المرأة.

وقال: إن هذه القمة التي تتحدث عن المرأة، وإن دولة الإمارات خطت خطوات غير مسبوقة في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بقضايا المرأة، وإن ما نراه على أرض الواقع فإن دولة الإمارات تقول للعالم إن دور المرأة أكبر بكثير، وإن المرأة أصبحت تنافس بكل جدٍّ وتقوم بالوظائف الصعبة جداً خير قيام.

من جانبها، قالت الدكتورة أمل ملحم خبيرة إعلامية: إن هناك مزيداً من النقاش ومزيداً من الجلسات الحوارية، طبعاً بخصوص قضايا المرأة، والتركيز على أن لها دوراً كبيراً في بناء السلام والازدهار وتعزيز الاندماج في المجتمع.