«الفارس الشهم 2» تنتقل إلى مرحلة التعافي وإعادة التأهيل

أبوظبي (وام)

أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن انتقال عملية «الفارس الشهم 2» من مرحلة الاستجابة السريعة إلى مرحلة التعافي وإعادة التأهيل لدعم الأشقاء والأصدقاء المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا.

وتخطط قيادة العمليات المشتركة في مرحلة التعافي وإعادة التأهيل لتسيير مجهود بحري لنقل المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية، مع استمرار المجهود الجوي حسب الأولويات. وسيبدأ وفد صحي من مختلف الجهات الطبية في الدولة زيارة إلى سوريا لإعادة تأهيل المستشفيات السورية، كما سيتم البدء في تنفيذ مشاريع بناء مخيمات ومعسكرات للاجئين في كل من سوريا وتركيا.

وسيستمر عمل المستشفى الميداني في منطقة إصلاحية بمدينة غازي عنتاب، إضافة إلى مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في منطقة الريحانية بمدينة هاتاي التركية. وبينما تم انتهاء مهمة فريق الإمارات للبحث والإنقاذ في تركيا بعد إعلان السلطات التركية انتهاء عملية البحث والإنقاذ، لا يزال فريق الإمارات للبحث والإنقاذ في سوريا يقوم بتدريب الفرق السورية على معدات البحث والإنقاذ التي تم إهداؤها إلى الجانب السوري. وقد استمرت مرحلة الاستجابة السريعة لعملية «الفارس الشهم 2» لمدة أسبوعين كاملين تم خلالها إرسال فرق بحث وإنقاذ لكل من سوريا وتركيا، بمجموع 134 منقذاً وتسيير جسر جوي، حيث وصل عدد الرحلات الجوية إلى 136 رحلة، فيما تم نقل 3772 طناً من المواد الإنسانية والغذائية والطبية، كما تم افتتاح مستشفيين ميدانيين في تركيا. وفي هذا الصدد تتقدم قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع بالشكر والتقدير إلى وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والمكتب الوطني للإعلام وهيئة الهلال الأحمر على تعاونهم في إنجاح المرحلة الأولى لعملية «الفارس الشهم2» في عملية موحدة على مستوى الدولة.