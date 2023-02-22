«الإمارات للإفتاء» يشارك في مؤتمر «الفقه الإسلامي الدولي»

أبوظبي (وام)

شارك وفد من مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي برئاسة معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه - رئيس المجلس في اجتماع الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي والذي تستضيفه مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة. ضمَّ الوفد الدكتور عمر حبتور الدرعي - مدير عام المجلس، وعضوي المجلس المستشار عبدالرحمن الشامسي والدكتور أحمد الحداد، ومجموعة من الباحثين في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية. يشارك في الاجتماعات التي تختتم اليوم أكثر من 200 عالم يمثلون الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يناقشون 160 بحثاً تتضمن المستجدات المعاصرة وقضايا اجتماعية واقتصادية وبيان الحكم الشرعي فيها وتأصيلها وفق تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف. وقال مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، إنه يسعى خلال الفترة المقبلة إلى العمل على تجديدٍ شاملٍ في الأطروحات الشرعية التي توجد حلولاً واقعيةً لمختلف القضايا العلمية والاقتصادية والاجتماعية المستجدة بالتعاون مع المؤسسات الدولية العريقة ذات الصلة كمجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي.