3 نماذج من الاختبارات الإلكترونية للطلبة من الخامس إلى الثاني عشر

دينا جوني (دبي)

وجّهت مؤسسة الإمارات للتعليم، الإدارات المدرسية بإعداد ثلاثة نماذج امتحانية من كل اختبار إلكتروني خلال امتحانات نهاية الفصل الثاني للعام الدراسي 2022-2023. وأوضحت «تعليم» في بيان إجراءات امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصفوف من الثالث إلى الثاني عشر، أن النسخ الثلاث من الاختبارات الإلكترونية التي سيؤديها الطلبة، ستكون متطابقة في محتوى الأسئلة، لكن سيختلف توزيع إعدادات الأسئلة والإجابات. وسيكون النموذج (A) من الامتحان مربوطاً بالخادم الرقمي الخاص بالمدارس الحكومية للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر، وكذلك لطلبة المدارس الخاصة لصفوف الثاني عشر في المدارس المستضيفة. فيما يرتبط النموذج (B) بشبكة المدرسة ويكون موجّهاً للمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة للصفوف من الخامس إلى الحادي عشر، مع إمكانية طباعة تذكرة الاختبار من نظام سوفت أسيس، وتوزيع تذاكر الاختبار من خلال المدرسة. أما النموذج (C) الأخير، فسيطبق عن بُعد للحالات المرضية خارج الدولة وداخلها، بحسب ما يتم اعتماده من الفروع المدرسية. وكانت مؤسسة الإمارات للتعليم قد أعلنت تعديل خصائص الورقة الامتحانية والبرمجة الزمنية وآلية اختبار نهاية الفصل الثاني للعام الدراسي 2022-2023. وستكون اختبارات نهاية الفصل الدراسي للطلبة من الخامس إلى الثاني عشر في جميع المسارات، كتابية وإلكترونية، في خمس مواد دراسية، على أن تُعقد اختبارات تجريبية للورقة الامتحانية بالخصائص المعدّلة في الفترة الواقعة من 27 فبراير لغاية الثالث من مارس، مع استمرار اليوم الدراسي الاعتيادي. وسيطبّق الطلبة الاختبارات بشكل إلكتروني وورقي في مواد اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر في جميع المسارات، والفيزياء لطلبة الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر، والعلوم لطلبة الصفوف من الخامس إلى التاسع في المسار العام. وبيّنت المؤسسة أن النموذج المعتمد، سيساهم في تطوير مهارات الطلبة في مجالات عدة مثل التحليل العلمي والتفكير النقدي والإبداعي، ودعم الطلبة، ومنحهم فرصاً إضافية لتحسين درجاتهم في الاختبار من خلال تحليل الإجابات التي سيقوم بها الطالب، وعدم اقتصار منح الدرجة على الإجابة النهائية فقط، إلى جانب المساهمة في قياس مهارات الطلبة وتوفير بيانات دقيقة عن مستوياتهم، بالإضافة إلى إطلاق قدرات الطلبة في اللغات من خلال التعبير الكتابي. وأكدت المؤسسة أنه سيتم تطبيق الاختبار الورقي والإلكتروني على المواد المذكورة فقط، أما فيما يتعلق ببقية المواد سيتم تطبيق الاختبارات الإلكترونية.