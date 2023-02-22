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الإمارات

اعتماد نتائج الدورة الأولى من تطبيق نموذج «حمدان التعليمي العالمي»

خليفة السويدي والحضور خلال الاجتماع (من المصدر)
23 فبراير 2023 01:58

دبي (الاتحاد)

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 أكملت 12 مدرسة من دولة الإمارات العربية المتحدة ومدرسة من دولة قطر الدورة التأهيلية للحصول على شهادة اعتماد نموذج حمدان EFQM التعليمي الدولي هذا العام، بينما حصلت مدرسة الراية بدولة الإمارات العربية المتحدة على شهادة اعتماد نموذج حمدان EFQM التعليمي الدولي. 
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد مؤخراً في مقر مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في دبي والذي ترأسّه الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام للمؤسسة، بحضور «راسل لونغميير»، المدير التنفيذي للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM، وأعضاء الفريق المشرف على جائزة حمدان EFQM. وسيتم تكريم المدارس المشاركة في الحفل السنوي لجوائز المؤسسة الذي سينعقد بداية مارس القادم في دبي.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أجندة الدورة القادمة لعام 2023 من تطبيق حمدان EFQM والتي تم تصميمها من قبل فريق من المختصين والخبراء الأكاديميين، بغية تحسين جودة التعليم والمخرجات التعليمية في المدارس في جميع أنحاء العالم، للمساهمة في تعزيز التنافسية. كما يسعى النموذج إلى تحفيز التميز والإبداع في منهجية التطوير والتحديث والابتكار التعليمي لمساعدة المدارس على تطوير وتحسين أدائها، لما يعود بالفائدة على العملية التعليمية بعناصرها كافة.  وقال الدكتور خليفة السويدي: «يقدّم نموذج حمدان التعليمي إطاراً لتحقيق الأداء المتميز في المؤسسات، كما أن طبيعته الاستراتيجية تجعل منه خياراً مثالياً لمواءمة طموحات المدرسة المستقبلية، مقارنة بالممارسات الحالية وقدرتها على الاستجابة والتحديثات. ويسرنا أن نعلن نتائج الدورة الأولى من تطبيق نموذج حمدان EFQM التعليمية العالمية وتحديد أجندة الدورة القادمة من تطبيق النموذج. يأتي هذا في وقت حققت مؤسسة حمدان ومؤسسة EFQM العالمية تقدماً نوعياً في تمكين جودة التعليم، حيث إن العديد من المدارس في منطقة الشرق الأوسط وخارجها تتبع نموذج حمدان EFQM التعليمي لتحديد نقاط القوة ومجالات التحسين الضرورية لها».

الإمارات
مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز
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