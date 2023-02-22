«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تطلق تطبيقاً هاتفياً جديداً

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، تطبيقاً هاتفياً جديداً لتعزيز استراتيجيتها في مجال التحول الرقمي، وتوفير خدمات سهلة وميسرة للمستخدمين كافة. وتستهدف هذه الخدمة إيجاد بوابة رقمية موحدة تضم جميع الخدمات على الأجهزة الذكية. وقال الدكتور خليفة الظاهري، مدير الجامعة: «إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود ترقية وتطوير تطبيقاتها الذكية، وتسخير التكنولوجيا الحديثة لخدمة برامجها العلمية والأكاديمية، والاستفادة من المميزات التي توفرها التكنولوجيا في توحيد الخدمات كافة في تطبيق واحد، يسهل على المستخدمين الاستفادة من خدمات الجامعة والاطلاع على آخر أخبارها»، مشيراً إلى أن التطبيق الجديد يخدم الطلاب المستمرين في الدراسة والخريجين والموظفين، ويقدم خدمات لأفراد المجتمع في آن واحد، كما يقدم خدمات رقمية إضافية لأصحاب الهمم. وقال إن الهدف من هذه الطفرة النوعية في خدمات الجامعة الإلكترونية، هو المضي قدماً في تعزيز مبادرات الجامعة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومساعدة الطلاب والباحثين والأكاديميين وغيرهم في الحصول على المعلومات التي يحتاجونها في تخصصاتهم في مختلف المجالات بكل سهولة ويسر.

وأكد الظاهري أن هذه الخدمة تجسد حرص الجامعة على مواكبة التحول الرقمي الذي تشهده دولة الإمارات في المجالات كافة، وتعتبر نقلة نوعية في مسيرة الجامعة نحو التميز والابتكار في مجال البرامج الإلكترونية، كما تمثل إضافة حقيقية لمبادراتها من أجل تحسين خدماتها للمجتمع من خلال عرض برامجها الثقافية وإصداراتها على التطبيق.

ويتوافر تطبيق جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية الذكي الجديد (MBZUH) على أجهزة أندرويد و«iOS» على متجريْ «جوجل بلاي» و«آب ستور».