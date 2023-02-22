جامعة أبوظبي تحصد جائزتين ذهبيتين ضمن جوائز «ستيفي»

أبوظبي (الاتحاد)

حصدت جامعة أبوظبي، جائزتين ذهبيتين ضمن جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023، لتكون بذلك الجامعة الوحيدة التي تحصل على هذه الجوائز المرموقة على مستوى المنطقة.

وحصدت جامعة أبوظبي الجائزة الذهبية في «التميز في الابتكار في قطاعات خدمات ومنتجات الأعمال عن المؤسسات التي تضم 100 موظف أو أكثر»، وذلك عن النموذج الرائد التي قدمته الجامعة في الإنجازات المبتكرة بقطاع التعليم، كما حصلت الجامعة على الجائزة الذهبية في «الاستخدام المبتكر للتكنولوجيا في خدمة العملاء»، عن نموذج «نظام التعليم المبتكر والذكي» في الجامعة.

وتم تحديد الفائزين بالجوائز الذهبية والفضية والبرونزية من خلال متوسط الدرجات من قبل أكثر من 150 تنفيذياً حول العالم. وأكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، اعتزاز الجامعة بهذا التكريم الذي يمثل إضافة جديدة لمنجزات الجامعة التي تواصل تعزيز مسيرة تميزها، مشيراً إلى أن هذه الجائزة تأتي ثمرة لجهود الجامعة في تعزيز التجربة الأكاديمية للطلبة، وتوظيف أحدث التقنيات المتطورة في توفير بيئة تعليمية متميزة للطلبة.

وعلقت ماجي غالاغر، رئيسة جوائز ستيفي قائلة: «يسعدنا تسليط الضوء على إنجازات وجودة الترشيحات الاستثنائية لعام 2023 لهذه المجموعة المتنوعة من مؤسسات وأفراد من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تزامنت مع نمو البرنامج، ما يعكس الكم الهائل من الابتكارات في هذه المنطقة».