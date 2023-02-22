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تخريج 25 موظفاً في برنامج «تطوير القيادة الصاعدة»

تخريج 25 موظفاً في برنامج «تطوير القيادة الصاعدة»
23 فبراير 2023 01:57

أبوظبي (الاتحاد)

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استضاف مكتب التعليم التنفيذي في جامعة نيويورك أبوظبي حفل تخريج 25 موظفاً من دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ضمن برنامج تطوير القيادة الصاعدة، وذلك بحضور معالي محمد خليفة المبارك، رئيس الدائرة، وسعود الحوسني، وكيل الدائرة.
وقال الحوسني: «يُعتبر التعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي في هذا البرنامج فرصة رائعة واستثنائية. مشاركونا هم قادة المستقبل في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، لذلك سيستخدمون المهارات التي تعلموها لمواصلة دفع قطاعي الثقافة والسياحة إلى الأمام برؤية، وسوف يتبنون طرقاً جديدة في التفكير وقيادة التحول عبر القطاعات. إنني أتطلع إلى رؤية تأثير هذه الدفعة في السنوات القادمة، بينما نثري الحياة من خلال مشاركة أبوظبي مع العالم».
وأوضح رينيه دوجان، رئيس المستشارين المهنيين والبرامج التنفيذية في جامعة نيويورك أبوظبي: «في عالم سريع التغير والتطور، يجب على المديرين التنفيذيين التحلي بالقدرة على التكيف والقيادة النوعية لمختلف الفرق والمؤسسات».

التعليم
جامعة نيويورك أبوظبي
دائرة الثقافة والسياحة
أبوظبي
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