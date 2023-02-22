فارس المزروعي: تاريخ شرطة أبوظبي حافل بالعطاء

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، الملتقى الأول لأمن وإدارة المتاحف العسكرية والشرطية، والذي عقد في مدينة العين، برعاية معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي.

وأكد معالي قائد عام شرطة أبوظبي، أن تاريخ شرطة أبوظبي حافل بالعطاء والتضحية والتفاني والإخلاص والسهر من أجل أمن واستقرار الوطن، وبث الطمأنينة في نفوس أبنائها، وذكر أن إقامة المتاحف تعتبر ضرورة وطنية، يتم من خلالها الحفاظ على الموروث الأصيل، وتوثيق ونشر الوعي بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي.

وأوضح في كلمة ألقاها نيابة عنه اللواء خليفة محمد مبارك الخييلي، مدير قطاع المالية والخدمات، أن للمتاحف رسالة عظيمة لا تقل في الأهمية عن غيرها من الهيئات والإدارات الثقافية المعنية، وتعد إحدى الوسائل الخدمية التي تنقل المعرفة في المجتمع، وغرس القيم والعادات والموروثات والأعراف والأنظمة الصحيحة من خلال مشاهدة الصور التاريخية التي ترمز لتلك القيم الأصيلة، الأمر الذي يساعد على اصطحاب أطفالنا وشبابنا لزيارة المتاحف، وذلك لأهميتها في تحريك الوجدان وتنوير العقول. وأضاف أن إقامة المتاحف تعتبر ضرورة وطنية يتم من خلالها الحفاظ على التراث الشعبي وحماية وحفظ الموروث الثقافي للتعريف بمفرداته كثروة وطنية، وتعزيز أهداف تنمية القطاع السياحي والثقافي، إلى جانب دورها الرئيس في حماية الإرث الثقافي وإبرازه محلياً وعالمياً.

كما ألقى الدكتور محمد الكحلاوي، رئيس اتحاد الآثاريين العرب نبذة عن التراث المعماري المتميز ذي القيمة التاريخية في مصر. واستعرض الملتقى في جلسته الأولى التاريخ العسكري والشرطي، وذلك برئاسة العميد الدكتور جاسم محمد البكر، وقدم الأستاذ دكتور فيصل عبدالله الكندري، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر كلية الآداب- قسم التاريخ جامعة الكويت، ورقة عمل حل أبرز الأسلحة والمصطلحات العسكرية في الوثائق العثمانية، وأمثلة من الأسلحة في المتاحف الخليجية. واستعرض الدكتور علي منصور نصر آل شهاب، أستاذ التاريخ الإسلامي - قسم التاريخ جامعة بغداد، في ورقة عمله، أهم المصطلحات العسكرية والمظاهر الحربية والأسلحة على العملات القديمة، حيث تعد النقود من أهم المصادر وأدقها في إعادة كتابة التاريخ.

صروح

في ختام الملتقى، زار اللواء خليفة محمد الخييلي والحضور، قلعة المربعة، ومتحف شرطة المربعة الذي يعد من أهم الصروح الأثرية والتاريخية والحضارية لشرطة أبوظبي في منطقة العين، واطلعوا على ما يضمه المتحف من وثائق تاريخية مهمة تبرز إرث شرطة أبوظبي، ثم كرَم اللواء خليفة الخييلي المشاركين، مثمناً جهودهم المتميزة في إثراء المادة العلمية للملتقى.