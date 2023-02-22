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شرطة أبوظبي تنفذ دورة متخصصة في «الأمن السياحي»

مشاركون في الدورة (من المصدر)
23 فبراير 2023 01:57

أبوظبي (الاتحاد)

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نفذت شرطة أبوظبي أول دورة تدريبية متخصصة في «الأمن السياحي» لتعزيز المكانة الكبيرة التي تتميز بها إمارة أبوظبي، وذلك ضمن رؤيتها الاستراتيجية والتي تسعى من خلالها بأن تكون «أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان».
وأوضح العميد راشد خلف الظاهري، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بقطاع الأمن الجنائي، أن الدورة تجسد جهود شرطة أبوظبي في تقديم أفضل الخدمات للسياح، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم وتعريف المشاركين بها من منتسبي شرطة أبوظبي بالسياحة وأنواعها والقوانين المرتبطة بها وخصائصها التشريعية والتدريب على مواجهتها وكيفية تأمين وحماية المناطق السياحية.
وقال المقدم راشد محمد المهيري، رئيس قسم الشرطة السياحية، إن الدورة تأتي ضمن مبادرات قسم الشرطة السياحية، بهدف رفع كفاءة المنتسبين من خلال تقديم نبذة تاريخية عن القوانين المتعلقة بالسياحة والأقسام المتخصصة بشرطة أبوظبي التي تتعامل معها، وعرض قنوات التواصل مع هذه الأقسام، ومهام وواجبات هذه الأقسام الحيوية.
وذكر المحاضر الرائد خليفة محمد الجنيبي، مدير فرع المواقع السياحية، أن الدورة تضمنت الواجبات لتأمين وحماية السياح والمنشآت ومرتادي المواقع السياحية بإمارة أبوظبي، ودور الشرطة السياحية في التوعية المجتمعية، ودور أفراد المجتمع في ترسيخ مفهوم السياحة الآمنة، إلى جانب توضيح المبادرات التي نفذتها الشرطة السياحية فعلياً منذ تأسيسها.

شرطة أبوظبي
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