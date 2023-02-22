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وزير العدل يؤكد على توفير خدمات قضائية مبتكرة

وزير العدل يؤكد على توفير خدمات قضائية مبتكرة
23 فبراير 2023 01:57

أبوظبي (وام) 

افتتح معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل مبنى محكمة ونيابة المدام الاتحادية الجزئية الجديد في المنطقة الشرقية. يأتي ذلك انطلاقاً من الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة لقطاع العدل والقضاء في الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مما يدعم رسالة الحق وتيسير سبل تحقيق العدالة. وقال معاليه: إن افتتاح مبنى محكمة المدام يحقق مستهدفات استراتيجية وزارة العدل الساعية لتطوير أنظمة قضائية وتصالحية متخصصة واستباقية لغاية توفير خدمات قضائية وعدلية مبتكرة تخدم كافة أفراد المجتمع، وتعزز تسهيل إجراءات المتعاملين، والإسراع في إجراءات البت في القضايا المختلفة من خلال زيادة فاعلية العمليات القضائية واستدامتها، لا سيما أن المحكمة تم دعمها بنخبة من أكفأ الكوادر القضائية والإدارية.
وتولت وزارة الطاقة والبنية التحتية تنفيذ مبنى المحكمة بمساحة تبلغ 5460 متراً مربعاً، ومساحة بناء تبلغ 2320 متراً مربعاً، حيث تعد محكمة المدام أول مبنى حكومي يستخدم في بنائه تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، ويعتبر من المباني المستدامة.

وزير العدل
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