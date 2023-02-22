«محاكم رأس الخيمة»: %100 الفصل في القضايا العمالية

رأس الخيمة (الاتحاد)

حققت المحكمة العمالية في محاكم رأس الخيمة قفزة نوعية في إنجاز جميع القضايا الواردة إليها بنسبة فصل 100% خلال العام الماضي 2022، من دون ترحيل أية قضية عمالية للعام الجاري.

وأفاد المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة، بأن عدد القضايا العمالية التي سجلتها المحكمة بحسب درجات التقاضي الثلاث بلغ 1455 قضية، تم الفصل فيها جميعاً، وبيانها كالآتي: 8 قضايا لمحكمة التمييز، و159 قضية لمحكمة الاستئناف، بينما سجلت المحكمة الابتدائية 1288 قضية.

وأكد الخاطري أن المحكمة العمالية حققت تقدماً واضحاً وملموساً ومعدلات قياسية في سرعة الفصل في الدعاوى، وتقليل عمر الفصل في القضايا العمالية بجميع درجات التقاضي، دون الإخلال بدقة وجودة الأحكام الصادرة بما يحفظ حقوق العمال وأرباب العمل على حد سواء، وقد قصُرت مدة الفصل في القضية العمالية إلى 8 أيام في الابتدائي، و9 أيام للاستئناف والتمييز منذ نظر الدعوى وحتى الحكم فيها.