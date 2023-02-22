الخميس 23 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«محاكم رأس الخيمة»: %100 الفصل في القضايا العمالية

«محاكم رأس الخيمة»: %100 الفصل في القضايا العمالية
23 فبراير 2023 01:57

رأس الخيمة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حاكم رأس الخيمة: البحث العلمي يعزز مسيرة الحضارة البشرية
اختتام «ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة 14» في رأس الخيمة

حققت المحكمة العمالية في محاكم رأس الخيمة قفزة نوعية في إنجاز جميع القضايا الواردة إليها بنسبة فصل 100% خلال العام الماضي 2022، من دون ترحيل أية قضية عمالية للعام الجاري.
 وأفاد المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة، بأن عدد القضايا العمالية التي سجلتها المحكمة بحسب درجات التقاضي الثلاث بلغ 1455 قضية، تم الفصل فيها جميعاً، وبيانها كالآتي: 8 قضايا لمحكمة التمييز، و159 قضية لمحكمة الاستئناف، بينما سجلت المحكمة الابتدائية 1288 قضية.
 وأكد الخاطري أن المحكمة العمالية حققت تقدماً واضحاً وملموساً ومعدلات قياسية في سرعة الفصل في الدعاوى، وتقليل عمر الفصل في القضايا العمالية بجميع درجات التقاضي، دون الإخلال بدقة وجودة الأحكام الصادرة بما يحفظ حقوق العمال وأرباب العمل على حد سواء، وقد قصُرت مدة الفصل في القضية العمالية إلى 8 أيام في الابتدائي، و9 أيام للاستئناف والتمييز منذ نظر الدعوى وحتى الحكم فيها.

رأس الخيمة
محاكم رأس الخيمة
المحكمة العمالية
آخر الأخبار
موضوعية
عربي ودولي
زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب طاجيكستان قرب الحدود مع الصين
اليوم 07:10
محمد بن راشد خلال الجولة بحضور حمدان بن محمد ومنصور بن زايد
الإمارات
محمد بن راشد: التطور الدفاعي في الإمارات ثمرة رؤية تؤمن بالسلام
اليوم 02:00
«ايدج» تزود شرطة أبوظبي بآليات «عجبان»
الإمارات
«ايدج» تزود شرطة أبوظبي بآليات «عجبان»
اليوم 02:00
حمد الكعبي ومحمد الكويتي ومحمد العلي يتحدثون إلى الحضور خلال الجلسة (تصوير: وليد أبو حمزة)
الإمارات
في ندوة على هامش فعاليات «آيدكس».. خبراء يحدّدون اتجاهات المخاطر السيبرانية
اليوم 02:00
الحضور خلال التوقيع (من المصدر)
الإمارات
«إيدج» توقع اتفاقية تعاون صناعي مع «فينكانتييري»
اليوم 02:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©