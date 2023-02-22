ضبط 161 دراجة مخالفة بأم القيوين

أم القيوين (الاتحاد)

ضبطت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، 161 دراجة نارية غير مرخصة ومخالفة للقوانين والأنظمة، وذلك خلال حملات تفتيش نفذتها الإدارة في مختلف مناطق الإمارة، للحد من الحوادث المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأكد النقيب حسن عبيد بن ركاض، مدير فرع المباحث والتعقيب بإدارة المرور والدوريات بأم القيوين، أن الحملات مستمرة لضبط المخالفين للقوانين والأنظمة المرورية، وخاصة سائقي الدراجات النارية غير المرخصة، والتي تفتقر لشروط السلامة المرورية.

ودعت شرطة أم القيوين، أفراد المجتمع بعدم استخدام الدراجات النارية التي لا يتم ترخيصها بسبب عدم توافر وسائل السلامة والأمان فيها، وقد تؤدي إلى وقوع حوادث مميتة.