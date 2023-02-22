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سلطان النيادي يصل إلى فلوريدا ضمن استعدادات نهائية لمهمة Crew-6

سلطان النيادي يصل إلى فلوريدا ضمن استعدادات نهائية لمهمة Crew-6
22 فبراير 2023 22:05

استقبل فريق من مركز محمد بن راشد للفضاء، والوكالة الأميركية للفضاء «ناسا»، رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وزملاءه من أعضاء فريق مهمة Crew-6، فور وصولهم إلى مركز كينيدي للفضاء التابع للوكالة.

وسافر أعضاء فريق المهمة وهم: سلطان النيادي اختصاصي المهمة ورائد الفضاء ستيفن بوين قائد المهمة (ناسا) ورائد الفضاء وارين هوبيرغ قائد المركبة (ناسا) ورائد الفضاء أندري فيدياييف اختصاصي مهمة (وكالة روسكوزموس الروسية للفضاء) إلى مركز كينيدي للفضاء يوم أمس لتلقي التدريبات والتعليمات الأخيرة قبل الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة ستمتد لـ 6 أشهر.

وسيطَّلع رواد الفضاء، خلال الأيام القليلة قبل المهمة، على الجدول الزمني ليوم الإطلاق وسيتم تجهيزهم للمهمة قبل التوجه إلى منصة الإطلاق.

شارك في مراسم استقبال طاقم المهمة سالم حميد المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء وكالفن مانينغ نائب مدير مركز كينيدي للفضاء (وكالة ناسا) ودانا هاتشرسون نائب مدير برنامج الطاقم التجاري (وكالة ناسا) وعدنان الريس مدير المهمة برنامج الإمارات لرواد الفضاء مركز محمد بن راشد للفضاء ومسؤولون آخرون.

وقال سالم حميد المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء «تم إطلاق برنامج الإمارات لرواد الفضاء في عام 2017 وهذه هي المهمة الثانية لنا والتي ستجعل الإمارات العربية المتحدة الدولة رقم 11 على مستوى العالم التي ترسل رواد فضاء في مهمة طويلة الأمد إلى محطة الفضاء الدولية. هناك فريق كبير من مركز محمد بن راشد للفضاء يعمل بجهد من أجل نجاح هذه المهمة».

وختم «نحن جاهزون والرواد كذلك».

من جانبه، قال سلطان النيادي اختصاصي مهمة الطاقم الأساسي لـ Crew-6: «يشرفني التواجد هنا قبل أيام قليلة من إطلاق أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب وثاني مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية. كما يشرفني الوقوف في نفس المكان الذي انطلق منه أول رائد فضاء هبط على سطح القمر».

  • وأضاف «عقب نجاح أول مهمة إماراتية إلى الفضاء في عام 2019 حينما انطلق زميلي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية، شعرنا بالحماس والفخر في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. وستسهم هذه المهمة، التي ستمتد لـ 6 أشهر، في تعزيز تطور برنامجنا الفضائي ونأمل في تنفيذها بنجاح بالتعاون مع طاقم المهمة والعودة مُجدداً لتحقيق جميع الأهداف التي تم التخطيط لها مُسبقاً».

    وتابع النيادي «أشكر قيادتنا وجميع من يدعمنا في التحضير لهذه المهمة بما في ذلك المدربون، ووكالات الفضاء، وبشكل خاص عائلتي، وزملائي. نحن جاهزون على الصعيد البدني، والذهني، والتقني لخوض هذه المهمة التي نريد من خلالها تقديم معارف جديدة، وتعزيز شغف استكشاف الفضاء».

    ومن المقرر أن ينطلق طاقم المهمة يوم 27 فبراير في تمام الساعة 10:45 صباحاً بتوقيت دولة الإمارات على متن مركبة «دراجون» التابعة لشركة «سبيس إكس».

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المصدر: وام
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أول رائد فضاء إماراتي
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