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عبدالله بن زايد يلتقي مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية

عبدالله بن زايد يلتقي مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية
22 فبراير 2023 21:33

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، اليوم في أبوظبي، رونين ليفي مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، علاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل في المجالات كافة، وأهمية تعزيزها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويدعم أهدافهما التنموية.

كما ناقش سموه مع المسؤول الإسرائيلي عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ودفع مسارات التنمية لما فيه الخير والازدهار لشعوبها.

واستعرضا سبل البناء على الاتفاق الإبراهيمي الذي تم توقيعه بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل عام 2020 من أجل تحقيق السلام، وترسيخ الأمن في المنطقة، وتطرقا إلى دور الاتفاق في خلق شراكات تنموية بين البلدين في قطاعات عدة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة رونين ليفي مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، مؤكداً أن التطور المستمر في علاقات التعاون المشترك بين البلدين يؤكد أن السلام هو الأساس لتحقيق حياة أفضل للشعوب، وتعزيز مسارات التنمية في المجتمعات.

وأكد سموه دعم دولة الإمارات الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيراً إلى أهمية دفع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام القائم على أساس حل الدولتين، وتعزيز التعايش المشترك في المنطقة والتصدي لخطاب التطرف والكراهية.

حضر اللقاء سعادة محمد حسن السّويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لِـ «القابضة» (ADQ) وسعادة محمد محمود آل خاجة سفير الدولة لدى إسرائيل.

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